Ray Sigorta’dan 4x4’lük performans

Şirket, üretimini de %37’lik büyümeyle 1.7 milyar liraya liraya taşıdı. Üretimdeki büyümeyi portföy yapısını koruyarak başaran Ray Sigorta’nın, 2020 yılı sonunda, toplam üretim içerisindeki oto dışı payı yüzde 56 olarak gerçekleşirken, trafik branşının toplam portföy içerisindeki payı ise yüzde 26’ya geriledi.

Şirket aynı zamanda büyümeyle beraber uzmanlık ve deneyim isteyen müşteri ve çalışan memnuniyeti skorlarını da önemli oranda artırarak 4 kritik alanda 4 başarıya imza atmış oldu. İş planlarının merkezine müşteriyi ve çalışanı koyan Ray Sigorta, bu alanda uluslararası ve yerel organizasyonlardan aldığı sertifikasyonlar ile 2020 yılına damga vurmuştu. Uluslararası Great Place To Work Recognition Programı’nı tamamlamasının ardından Great Place To Work tarafından “250-500 Çalışan Sayısı Kategorisi”nde verilen “En İyi İşveren” listesinde yer alan Ray Sigorta, Türkiye’nin ilk ve en büyük müşteri memnuniyeti platformu Şikayetvar.com’un müşteri deneyim endeksini ölçümleyen ülke genelindeki araştırmasına göre, hayat dışı sigortacılık kategorisinde ilk 3 sırada yer alarak Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülü’nü aldı. Çalışan ve müşteri memnuniyetinde artışın büyümeyi sağlayan en önemli faktörlerden ikisi olduğunu söyleyen Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, “‘Hadi bu yıl rekor büyüyelim’ diyerek bunu başaramazsınız. Çalışanları hedefe inandırıp en iyi deneyimi sunduğunuzda rekor mutlaka gelir” dedi.

Koru Sigorta 2020 yılında %49 büyüdü

Koru Sigorta, 2020”deki doğal afetler ve salgın sürecinde, devletin yürüttüğü politikalar, sigorta sektörünün topyekûn aldığı önlemler ve attığı adımlar ile yaşanan zorlu sürecin yarattığı kayıpların telafi edildiği, yılın pozitif bir grafik ile kapandığını açıkladı.

Sigorta sektörünün yüzde 19 oranında büyüdüğü 2020 yılında, Koru Sigorta’nın büyüme oranının yüzde 49’a ulaşmasındaki başarının sırrı, 2020 yılına girerken oluşturulan doğru strateji ve yıl içerisinde çevik bir yaklaşım ile yapılan doğru hamleler olarak açıklandı. 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 49 büyüyen Koru Sigorta’nın, üretim sıralamasında yükseldiği, pazar payını yüzde 0.27 oranında artırdığı görüldü. Pandemi dönemine rağmen 2020 yılında çalışmaya başladığı 464 adet yeni satış kanalı ve yaklaşık 1400 toplam satış kanalı ile sigortalılarına kesintisiz hizmet vermeye devam etti. Bakan değil, gören bir şirket olma vizyonu ile 2021 yılında da sigortalılara ve sigortalı adaylarına sunulan hizmetlerin şirketin güçlü altyapısı ile devam edeceğini belirten Koru Sigorta, acentelerinin yeni yılda da sigortalı ile aralarındaki en önemli iletişim köprüsü olacağının altını çizdi.