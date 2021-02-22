Realme GT 5G ortaya çıktı: İşte telefonun özellikleri

Realme GT 5G yarın Şangay'da Mobil Dünya Kongresi(MWC) 2021 kapsamında sergilenecek. Telefonun tanıtılmadan önce tasarımını ortaya çıkartan iki afiş paylaşıldı. Daha önce telefonun boyutlarına bakış atmamızı sağlayan bu afişler telefonun daha detaylı görünümünü bizlere sunuyor.

Telefonun daha önce da çıkan özelliklerine göre tasarım tarafında kamera heybeti kendisini gösteriyor. Deri ve cam olmak üzeri iki arka kapak tasarımıyla tanıtılması beklenen telefonun, diğer özellikleri arasında şunlar yer alıyor:

OLED yapıdaki ekranına, 160Hz ekran yenileme hızının eşlik edeceği söylenen telefonun, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile kullanıcıların karşısına çıkması bekleniyor. Snapdragon 888 işlemcisine ek olarak telefon 65W hızlı şarj desteğine sahip ve 3.5 mm'lik kulaklık girişine de sahip olacak.