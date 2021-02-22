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    HaberlerTeknoloji Haberleri Realme GT 5G ortaya çıktı: İşte telefonun özellikleri
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    22.02.2021 - 09:28 | | milliyet,com.tr

    Realme GT 5G ortaya çıktı: İşte telefonun özellikleri

    Telefon daha kısa bir süre önce bazı özelliklerle karşımıza çıkmıştı. Telefonun bunun yanında paylaşılan afişinde tasarımının 'küçük' bir kısmını görme fırsatı yakalamıştık. Buna ek olarak telefonun tasarımı tamamen belli oldu ve özellikleri de ortaya çıktı. Realme GT 5G özellikleri ve fiyatı:

    Realme GT 5G ortaya çıktı: İşte telefonun özellikleri

    Realme GT 5G yarın Şangay'da Mobil Dünya Kongresi(MWC) 2021 kapsamında sergilenecek. Telefonun tanıtılmadan önce tasarımını ortaya çıkartan iki afiş paylaşıldı. Daha önce telefonun boyutlarına bakış atmamızı sağlayan bu afişler telefonun daha detaylı görünümünü bizlere sunuyor. 

    Realme GT 5G ortaya çıktı: İşte telefonun özellikleri

    Telefonun daha önce da çıkan özelliklerine göre tasarım tarafında kamera heybeti kendisini gösteriyor. Deri ve cam olmak üzeri iki arka kapak tasarımıyla tanıtılması beklenen telefonun, diğer özellikleri arasında şunlar yer alıyor:

    OLED yapıdaki ekranına, 160Hz ekran yenileme hızının eşlik edeceği söylenen telefonun, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile kullanıcıların karşısına çıkması bekleniyor. Snapdragon 888 işlemcisine ek olarak telefon 65W hızlı şarj desteğine sahip ve 3.5 mm'lik kulaklık girişine de sahip olacak. 

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