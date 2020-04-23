Retweet ne demek? Retweet etmek ve retweet almak ne anlama gelir?

Retweet, Twitter uygulaması olarak öne çıkmaktadır. Kısaca anlatmak gerekirse retweet; Twitter kullanan kişilerin tweetlerini paylaşmak olarak dile getirmek mümkün. Aynı zamanda başka kişileri de tweetleri yine bu şekilde retweet edilerek paylaşım yapılabilmektedir.

Retweet Ne Demek?

Twitter kullanıcıları gerçekleştirdikleri paylaşımları retweet ederek, yani paylaşarak takipçilerine sunmaktadır. Buna da retweet denmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken hususlar arasında Twitter kullanıcısı paylaşımını takipçilerine sunabilir; aynı zamanda sınırlamayı kaldırmak suretiyle herkesin görmesini olarak verebilir. Bu durum Twitter sahibine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Retweet Etmek Ve Retweet Almak Ne Anlama Gelir?

Retweet etmek başka bir kullanıcının paylaşımını diğer kişilerin görmesi için gerçekleştirilen paylaşımıdır. Aynı şekilleri tweet almak ise Twitter üzerinde kişinin hesabını üzerine düşen paylaşımlar olarak öne çıkmaktadır. Her ne kadar başka sosyal medya platformları kapsamında versiyonları bulunsa dahi, Twitter üzerindeki retweet çok daha fazla bilinmekte ve kullanılmaktadır.