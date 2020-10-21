Risk yönetimi nedir? İşte risk yönetimi aşamaları

Risk, genel anlamda bireylerden kurumlara hatta devletlere kadar geçerli bir kavramdır. Riskler her zaman için gelecekte gerçekleşmesi muhtemel olaylardır, dolayısıyla oluşabilecek riskleri önceden isabetli bir şekilde tespit edebilmek firmalar için hayati önem taşıyan bir yaklaşımdır. Firmalar bu yaklaşım sayesinde baş edebilecekleri kadar risk alırlar ve bu sayede potansiyellerinin sonuna kadar büyüyebilirler. Riskleri sıfıra indirmek ve tamamen kontrol altında tutmak söz konusu değildir ancak yaşanan riskleri tartmak, ileride yaşanabilecek risklere karşı önlem alma açısından önemlidir.

Risk yönetiminin aşamaları kabaca şu şekildedir:

Planlama: Öngörülebilir risklere tespit etme aşamasıdır. Olası bir riskin gerçekleşmesi durumunda firmanın alması gereken her türlü (maddi, personel, yönetimsel) tedbirleri belirlemek ve bu tedbirlerin eksiklerini tespit etmektir.

Proaktiflik: Risklerden etkilenmek yerine risklere şekil verme yönünde adımlar atmaktır. Çözüm bulmak için gerekli adımları atmaktır.

Potansiyel Riskleri Tanımlama: Riskler kendi kendilerine yok olmaz ancak gerekli tedbirlerin alınmasıyla yönetilebilir. Stratejik planlama yapılarak risklerden en az şekilde etkilenilebilir.

Cevap Vermek: Tespit edilen her riskin gerçekleşme ihtimaline karşı cevap hazırlamaktır. Önceki iki adımın düzgün uygulanması durumunda riskin şiddetine göre şirketin kaynaklarından ne kadar harcama yapılacağının tespit edilmesidir.

Devamlılık: Riskler bir anda belirmez ve bir anda kaybolmaz, bir riskin aşılması başka hiçbir riskin ortaya çıkmayacağı anlamına gelmez. Risk yönetimi şirket vizyonunda devamlı yer alması gereken bir stratejidir.