Rocket League Sistem Gereksinimleri - Gb Olarak Boyutu Ve Özellikleri

Rocket League içerisinde uçarak, kaçarak ve topla oynayarak rakibinizi alt etmeye çalışırsınız. Ayrıca şu an için ücretli olan oyunun yakın zamanda ücretsiz olacağı da duyurulmuştur. Bu yüzden pek çok kişi rocket league sistem gereksinimleri nelerdir merak etmeye başladı.



Rocket League Sistem Gereksinimleri Nedir?



Oyunun ışıklandırmaları oldukça kalitelidir. Buna rağmen fazla bir sistem gereksinimi istememektedir. Ortalama bir oyun olmasından dolayı bilgisayarlarınızda rahatça çalıştırabilirsiniz. Yani üstün bir bilgisayara ihtiyacınız yoktur. Yine de minimum sitem gereksinimleri;

İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit) ya da daha yeni bir (64 bit) Windows işletim sistemi

İşlemci: İki çekirdekli 2.5 GHz

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 760, AMD Radeon R7 270X ya da daha iyisi

DirectX: 11

Ağ bağlantısı: Geniş bant internet bağlantısı

Depolama: 20 GB boş alana gereksiniminiz vardır.



Diğer yandan önerilen sistem gereksinimleri ise;

İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit) ya da daha yeni bir Windows işletim sistemi

İşlemci: Dört çekirdekli 3.0+ GHz

RAM: 8 GB

Grafik kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 470 veya daha iyisi

DirectX: 11

Ağ bağlantısı: Geniş bant internet bağlantısı

Depolama: 20 GB boş alan

Ek notlar: Gamepad veya kontrolcü önerilir.