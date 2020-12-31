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    31.12.2020 - 07:47 |

    Rocket League Sistem Gereksinimleri - Gb Olarak Boyutu Ve Özellikleri

    2015 yılında çıkan Rocket League oyunu, arabalar ile futbol sevgisini birleştirerek yaratıcı bir fikre imza atmıştır. Oldukça popüler bir hale gelen oyun içerisinde arabalar tamamen kişinin tercihlerine göre dizayn edilmektedir. Spor türü sadece futbol ile sınırlandırılmış olmasa da basketbol veya dropshot gibi eğlenceli oyun modları ile skor elde edilmektedir.

    Rocket League Sistem Gereksinimleri - Gb Olarak Boyutu Ve Özellikleri

    Rocket League içerisinde uçarak, kaçarak ve topla oynayarak rakibinizi alt etmeye çalışırsınız. Ayrıca şu an için ücretli olan oyunun yakın zamanda ücretsiz olacağı da duyurulmuştur. Bu yüzden pek çok kişi rocket league sistem gereksinimleri nelerdir merak etmeye başladı.

    Rocket League Sistem Gereksinimleri Nedir?

    Oyunun ışıklandırmaları oldukça kalitelidir. Buna rağmen fazla bir sistem gereksinimi istememektedir. Ortalama bir oyun olmasından dolayı bilgisayarlarınızda rahatça çalıştırabilirsiniz. Yani üstün bir bilgisayara ihtiyacınız yoktur. Yine de minimum sitem gereksinimleri;

    İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit) ya da daha yeni bir (64 bit) Windows işletim sistemi

    İşlemci: İki çekirdekli 2.5 GHz

    RAM: 4 GB

    Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 760, AMD Radeon R7 270X ya da daha iyisi

    DirectX: 11

    Ağ bağlantısı: Geniş bant internet bağlantısı

    Depolama: 20 GB boş alana gereksiniminiz vardır.


    Diğer yandan önerilen sistem gereksinimleri ise;

    İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit) ya da daha yeni bir Windows işletim sistemi

    İşlemci: Dört çekirdekli 3.0+ GHz

    RAM: 8 GB

    Grafik kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 470 veya daha iyisi

    DirectX: 11

    Ağ bağlantısı: Geniş bant internet bağlantısı

    Depolama: 20 GB boş alan

    Ek notlar: Gamepad veya kontrolcü önerilir.

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