Samsung Galaxy S20 FE 5G için güncelleme yayımlandı

Telefon serisi piyasaya çıkmasının ardından One UI 3.1 güncellemesini almıştı. Avrupa'daki kullanıcılar için yayımlanan bu arayüz sürümü kısa bir süre önce durdurulmuştu. Samsung tarafından güncellemenin neden çekildiğinde dair bir açıklama paylaşılmazken, güncelleme yeniden telefonlara dağıtılmaya başlandı.

Sammobile tarafından bildirilen bu yeni güncellemenin gelişi, Şubat 2021 Android güvenlik yamasını da içinde barındırıyor. Telefonun 4G versiyonu için de güncellemenin yakın zamanda yayımlanması bekleniyor.

Samsung Galaxy S20 FE 5G özellikleri neler?

Galaxy S20 FE modeli 6.5 inç boyutunda 1080 x 2400 piksel çözünürlüklü Infinity-O tasarıma sahip FHD Plus Super AMOLED ekranı ile karşımıza çıkıyor. 120 Hz yenileme hızına sahip ekran HDR10 Plus ve always-on-display(sürekli açık ekran) destekliyor. Ekranın korunma tarafında ise Corning Gorilla Glass 3 telefonu koruyor ve IP68 sertifikasına sahip cihaz bir buçuk metrede 30 dakika suya dayanabiliyor.

İşlemci tarafında 7 nm Octa Core Snapdragon 865 işlemcisinden gücünü alan Galaxy FE, grafik işlemci olarak Adreno 650‘ye sahip. Ülkemizde satışa sunulacak model Exynos 990 işlemcisi ile piyasaya çıktı. Temel olarak 6 GB ve 8 GB bellek bulunan model 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki depolama seçeneği sunuyor.

Telefonun kamera tarafında ise karşımıza 12 Megapiksel f/1.8 OIS destekli geniş açılı ana kameraya ek olarak 8 Megapiksel f/2.0 3x optik yakınlaştırma, telefoto ve 12 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açı olmak üzere üç kamera sunuluyor. Telefon aynı zamanda video çekenlere de ayrı sesleniyor zira 8K çözünürlükte video çekimi yapabiliyor.

Telefonun ön kamerasında ise 32 Megapiksel geniş açılı ve HDR destekli bir lens eklenmiş. Ön kameranın kabiliyetleri arasında ise yakınlaştırma özelliklerine ek olarak 4K çözünürlüklü video çekebiliyor. Ekran tarafında ise tanıdık olduğumuz bir teknoloji bulunuyor: Ekran altı parmak izi okuyucu. Bu sayede kullanıcılar ekrandan parmak iziyle telefonlarının kilidini açabiliyor. Telefon bağlantı tarafında Bluetooth 5.0 kullanıyor ve USB-C ile şarj oluyor. Aynı zamanda telefonda 3.5 mm kulaklık girişi de bulunuyor.