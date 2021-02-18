Samsung ve Google tarafından alınan 'Bitcoin' kararı

Google Pay ve Samsung Pay'in yakında Bitcoin ve diğer kriptoları kabul edeceği bildirildi. Finansal sistemlerinde Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin kullanımı artmış durumda.

Hükümetler ya da şirketler bazında bakıldığında ise dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Kripto para birimi olan Bitcoin, popülerliğini artırmaya devam ediyor. Twitter yakın bir zaman önce Bitcoin kullanmaya başlayacağını duyurmuştu. Şimdi ise Samsung Pay ve Google Pay yakında ‘Bitcoin’ mücadelesine katılacak gibi duruyor.

Bitcoin yükselişi sürüyor

Gizmochina’da yer alan ve BitPay'e dayandırılan haberde Google Pay ve Samsung Pay'in çok yakında Bitcoin ve diğer kripto para birimleriyle yapılan ödemeleri kabul edeceği bildirildi. Daha önce Apple Pay’in de Bitcoin’i kabul edeceği öğrenilmişti. BitPay ayrıca, her şey planladıkları gibi giderse, Google Pay ve Samsung Pay desteğini Mart 2021 gibi erken bir tarihte sunabilir diyor.

Kullanıcılara neler sunulacak? BitPay kripto para birimlerini Google Pay ve Samsung Pay'e bağlayabilecek ve böylece kripto para birimleri kullanan platformlarda sorunsuz ödeme yapmayı mümkün hale getirecek. Hizmette desteklenen kripto para birimleri arasında Bitcoin, Bitcoin Cash, BUSD, Ether, PAX, USDC ve GUSD gibi birimler de bulunuyor.