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    HaberlerTeknoloji Haberleri Samsung yılın ilk medya etkinliğini düzenliyor
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    06.01.2021 - 13:56 |

    Samsung yılın ilk medya etkinliğini düzenliyor

    Samsung, 2021 yılında piyasaya süreceği televizyonları ve ekranları bu geceki CES 2021 etkinliğinde görücüye çıkaracak.

    Samsung yılın ilk medya etkinliğini düzenliyor

    First Look 2021 (İlk Bakış 2021) adındaki etkinlik, pandemi sebebiyle sanal olarak düzenlenecek ve internetten izlenebilecek. Firma, etkinliklerinin hem kendi internet sitelerinden hem de Youtube üzerinden izlenebileceğini açıkladı.

    Samsung, First Look etkinliklerinde genellikle yeni televizyonlarına sunuyor ancak bu seferki etkinlikte farklılıklar olması bekleniyor. Firmanın birkaç gündür yaptığı reklamlarda “geleceğin ekranlarının” gösterileceği söyleniyor. Dolayısıyla sunumda sadece televizyon ve bilgisayar ekranları değil, cep telefonları ekranlarıyla ilgili gelişmelerin de görücüye çıkması bekleniyor.

    First Look 2021, Samsung’un bu ay düzenleyeceği etkinliklerin ilki. Firmanın Galaxy S21 modellerini başka bir etkinlikte görücüye çıkarması bekleniyor.

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