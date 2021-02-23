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    23.02.2021 - 13:28 | | DHA

    SAR 762 MT makineli tüfek seri üretime hazır

    Düzce'deki bir silah fabrikasında üretilen yerli ve milli makineli tüfek SAR 762 MT, testleri başarıyla geçerek seri üretime hazır hale geldi.

    SAR 762 MT makineli tüfek seri üretime hazır

    Özgün ve yerli makineli tüfek SAR 762 MT'nin seri üretimi için geri sayım başladı. Tüm testleri başarıyla tamamlayan yerli ve milli tüfek Düzce'deki fabrikada seri üretime hazır hale geldi.

    4 ayrı modeli bulunuyor

    4 ayrı modeli bulunan SAR 762 MT'nin hızlı değiştirilebilir namlu ile kesintisiz atış kabiliyetine sahip. Makineli tüfekte ayrıca ısınan namlu, yedek namluyla hızlı ve emniyetli şekilde değiştirilebiliyor.

    Böylelikle tüfek, ateş gücünden ödün vermeden muharebeye devam edebiliyor. Bin 200 metreden uzun menzile sahip silahın ortalama ağırlığı ise 12 kilogram. Makineli tüfek SAR 762 MT'nin, hem güvenlik güçlerinin destekçisi olması, hem de makineli tüfek konusunda dışa bağımlılığın önüne geçmesi hedefleniyor.

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