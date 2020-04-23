Sfs'in Açılımı Ne Demek? Sfs Kısaltması Ne Anlama Geliyor?

SFS Instagram kullanıcılarının çok bildiği kısaltmalar içerisinde yer almaktadır. Bu kısaltmanın anlamı ise ‘iki kişinin kendi profillerini kendi sayfalarında paylaşmak suretiyle, daha fazla takipçi kazanma imkânını elde etmesi’ üzerinden değerlendirilmektedir.



SFS'in Açılımı Ne Demek?



SFS açılımı İngilizce kökenli olarak ‘shoutout for shoutout’ olarak bilinmektedir. İki ayrı kişinin karşılıklı olarak profillerini paylaşması üzerinden, Instagram aracılığıyla daha fazla takipçi kazanmak için gerçekleşmektedir. Bu durum karşılıklı anlaşma üzerinden ele alınır ve uygulanır.



Son dönemlerde sosyal medya üzerinde SFS açılımı oldukça yaygın hale geldi. Böylece her iki taraf Instagram profillerini paylaşmak suretiyle, kendi içlerinde karşılıklı olarak daha fazla takipçi kazanma şansı elde etmektedir. Yani bu durum karşılıklı alışveriş ile beraber Instagram aracılığı ile daha çok insana ulaşma potansiyeli oluşturmaktadır.