Sigma İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle (∑) Sigma İşareti Yapımı

Sigma işareti bir sayı dizisinin toplamını gösteren bir matematik simgesidir. Bilgisayar klavyesinde direk olarak bir kısa yolu yoktur. Bunun için bilgisayar sistemindeki karakterleri içeren tabloya erişim sağlamak ve bu simgeyi o alanda bulmak gerekiyor.



Bilgisayar Klavyesi İle (∑) Sigma İşareti Yapımı



Sigma işaretini yapmanın en kolay var olan bir alandan kopyalayarak kullanmak istediğiniz alana yapıştırmaktır. Örnek olarak bu alandan kopyalayabilirsiniz. Bu işlemi tercih etmek istemediğiniz zamanlarda ise bilgisayar üzerindeki karakter eşlem tablosunu kullanabilirsiniz.



Karakter eşleme tablosuna erişim sağlamak için başlat çubuğundaki arama bölümüne charmap veya karakter eşlem yazın. Karşınıza çıkan sonuc karakter eşlem tablosu olmalı. Bu tabloyu açtıktan sonra yazı karakterini MS Gothic olarak ayarlayın daha sonra tablonun alt kısmında bulunan unicode bölümünün önündeki unicode'a git alanına 03A3 yazmanız yeterlidir.



Bu işlemler sonrasında karakter eşlem tablosunun ilk satırının en başında sigma (∑) işaretini görebilirsiniz. Bu alandan kopyalayarak dilediğiniz alana yapıştırabilirsiniz. Sigma işaretinin yapımında en çok tercih edilen ve en kolay yol olarak değerlendirilen var olan bir yerden kopyalama seçeneği olarak değerlendiriliyor.