Son dakika... Star Wars Battlefront II oyunu ücretsiz oluyor!

Kuzey Carolina merkezli bir video oyunu yapım ve geliştirme şirketi olan ve daha çok Gears of War ve Unreal serileriyle tanınan Epic Games, oyuncuların gözünde taht kurmaya devam ediyor. Bir bilim kurgu serisi olan ve filmleri kadar oyunları da çok sevilen Star Wars serisinin EA Games tarafından oyuncuların beğenisine sunulmuş olan Battlefront 2 isimli yapımını oyunculara ücretsiz olarak sunacak. Bu yapımda açık alan uzay savaşları konsepti ile oyunculara heyecanlı bir Star Wars tecrübesi sunulmuş.

Normalde 40 Euro satış fiyatına sahip olan bu oyuna oyuncular Epic Games uygulamasından 14 Ocak - 21 Ocak tarihleri arasında ücretsiz sahip olabilecekler. Oyun hesaba eklendikten sonra kalıcı olacak. Oyun bir deneme sürümü ya da oyunun standart sürümü de değil. Epic Games, Star Wars Battlefront II’nin Celebration Edition isimli sürümünü ücretsiz olarak dağıtacak. Bu pakette ise oyunun standart sürümüne ek olarak Star Wars: The Rise of Skywalker eklenti paketi oyun içi öğeleri ve birçok içeriği kapsıyor.

Celebration Edition’u hesabınıza eklediğinizde, 25’in üzerinde karakter görünüşü, altı efsanevi görünüş, The Rise of Skywalker paketi ile gelen Rey, Finn ve Kylo Ren görünüş paketi, 125’in üzerinde trooper asker ve destek ünitesi görünüşü, 100’ün üzerinde karakter ve trooper asker ses paketi ve 70’ün üzerinde karakter ve trooper asker zafer pozuna ücretsiz sahip olma şansı sunuyor.

Yıldız Savaşları deneyimini tam olarak yaşamak isteyen tüm Star Wars hayranları ve oyun severlerin mutlaka kütüphanelerine eklemeleri gereken oyun 14 Ocak tarihinden itibaren bir hafta süre ile Epic Games üzerinden ücretsiz erişime açık olacak. (NTV.com.tr)