Sonsuzluk İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle Sonsuzluk İşareti (∞) Yapımı

Klavye üzerinde çoğunlukla ihtiyaç duyulan bazı özel karakter ve noktalama işaretlerine yer verilmektedir. Bu karakterler, shift ve alt tuşlarından yardım alınarak birkaç saniye içerisinde oluşturulabilmektedir. Ancak sonsuzluk işareti (∞) bu karakterler arasında yer almamaktadır.



Bilgisayar Klavyesi ile Sonsuzluk İşareti (∞) Nasıl Yapılır?



Sonsuzluk işareti bir matematik terimi olarak ortaya çıksa da günümüzde duygusal anlamlar yüklenen bir simgedir. Bu sebeple de resmi olmayan yazı dilinde bazı zamanlarda kullanılmaktadır. Klavye üzerinden birkaç tuşa basarak bu özel karakteri oluşturmaksa oldukça kolaydır.



Buna göre, alt tuşu ve sırasıyla 8, 7, 3 ve 4 rakamlarına basmak yeterli olmaktadır. Bazı bilgisayarlara bu tuşlar girildiğinde farklı bir karakter oluştuğu gözlenmektedir. Bu problemi gidermek içinse sistem araçlarına girilerek karakter eşleme yapılması gerekmektedir.