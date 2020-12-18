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    HaberlerTeknoloji Haberleri Sony, Cyberpunk 2077'yi PlayStation Store'dan kaldırdı
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    18.12.2020 - 12:40 |

    Sony, Cyberpunk 2077'yi PlayStation Store'dan kaldırdı

    Karar, oyunun yıllarca rötar yaptıktan sonra 10 Aralık tarihinde yayımlanmasına rağmen satın alan oyuncuların oyunda yaşadıkları kötü performansı sosyal medyada sık sık dile getirmesinin üstüne alındı.

    Sony, Cyberpunk 2077'yi PlayStation Store'dan kaldırdı

    Sony, sadece oyunu kaldırmakla kalmadı. İsteyen kullanıcılar, iade talebi oluşturmaları durumunda paralarını da geri alacak. Firma, böylece yıllardır heyecanla beklenmesine rağmen hatalarla dolu şekilde piyasaya sürülen oyun sebebiyle tepkisini çektiği oyuncuların gönlünü kazanmayı hedefliyor.

    Oyunda polislerin çıktığı noktaya pusu kurarak birçok eşyayı ve cephaneyi edinme, kullanılan arabanın yolun ortasında bırakılması durumunda arkadan gelen arabaların saatlerce hareket etmeden beklemesi gibi yapay zeka hataları bulunuyor. Konsol kullanıcıları, ayrıca oyunun grafiklerinden de şikayetçiydi.

    Oyunun ne zaman yeniden piyasaya sürüleceğine dair bir açıklama yapılmadı.

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