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    HaberlerTeknoloji Haberleri Sony, PlayStation 5’in desteklemeyeceği oyunları açıkladı
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    19.09.2020 - 09:21 |

    Sony, PlayStation 5’in desteklemeyeceği oyunları açıkladı

    Üretici firma Sony, önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülecek PlayStation 5'in (PS5) desteklemeyeceği oyunları açıkladı.

    Sony, PlayStation 5’in desteklemeyeceği oyunları açıkladı

    Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony, PlayStation 5'in (PS5) PS1, PS2 ve PS3 oyunlarını desteklemeyeceğini doğruladı.

    Aynı açıklamada yeni oyun konsolunun PlayStation 4 (PS4) için geliştirilen oyunları destekleyeceği bilgisinin altı çizildi.

    Sony, daha önce yaptığı açıklamada 19 Kasım’da satışa çıkacak yeni oyun konsolunun PS4 oyunlarına yüzde 99 oranında geriye dönük uyumlu olacağını söylemişti

    PLAYSTATION 5’İN FİYATI NE KADAR?

    PlayStation 5 Digital Edition 399,99 dolar/euro, PlayStation 5: ise 499,99 dolar/euro etiketi ile raflardaki yerini alacak. Cihazın Türkiye fiyatına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

    PLAYSTATİON 5’TE HANGİ OYUNLAR YER ALACAK?

    Sony geçtiğimiz haftalarda platformda yer alacak oyunları da açıklamıştı. İşte PS5'te yer alacak oyunlar...

    Grand Theft Auto 5 (“expanded and enhanced” – Rockstar) – 2021

    Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) – Holiday 2020

    Gran Turismo 7 (Polyphony Digital) – TBA

    Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games) – TBA

    Project Athena (Square Enix) – TBA

    Stray (Annapurna Interactive) – 2021

    Returnal (Housemarque) – TBA

    Sackboy: A Big Adventure (Sumo Digital) – TBA

    Destruction Allstars (Lucid) – TBA

    ena: Bridge of Spirits (Ember Lab) – TBA

    Goodbye Volcano High – 2021

    Oddworld: Soulstorm (Oddworld Inhabitants) – TBA

    Ghostwire: Tokyo (Tango Gameworks) – 2021

    Jett: The Far Shore (Superbrothers & Pine Scented) – Holiday 2020

    Godfall (Counterplay Games/Gearbox) – Holiday 2020

    Solar Ash (Heart Machine) – 2021

    Hitman 3 (IO Interactive) – January 2021

    Astro’s Playroom (Japan Studio) – TBA

    Little Devil Inside – TBA

    NBA 2K21 (2K) – Fall 2020

    BugSnax (Young Horses) – Holiday 2020

    Demon’s Souls Remake (BluePoint Games/Japan Studio) – TBA

    Deathloop (Arkane Lyon/Bethesda Softworks) – TBA

    Resident Evil 8: Village (Capcom) – 2021

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