Telegram Hesap Silme Nasıl Yapılır? Hesabı Sildikten Sonra Tekrar Telegram'a Girilebilir Mi?



Telegram hesabı günümüzde yazışmalar ve toplu grup konuşmaları yapılan ve oldukça talep gören bir uygulama sistemidir. Telegram aslında çoklu bir platform desteği sunmakta olan güvenli bir şekilde anlık mesajlaşma servisidir.



Telegram Hesap Silme Nasıl Yapılır?



Telegram’da hesap silme işleminde genel anlamda iki yol yer almaktadır. Bunlardan biri uygulama üzerinden yapılır. Uygulamanın silinmesi adına bir süre belirlenmektedir. Belirlenen sürede uygulamaya girilmezse ve ya uygulamada herhangi işlem yapılmaz ise kullanıcı hesabı silinir. Bu şekilde silinen hesapların sonra geri getirilmesi mümkün değildir.



Bu süre Telegram hesabı için 1 ay ile 12 ay arasında ayarlanabilir. İkinci seçenek ise Telegram indirme işlemine karşılık uygulamayı linkten silmektir. Link tıklandığında uygulamada kayıtlı olan cep telefonu numarası sorulur. Kullanıcı hesabına kullanan kişinin cep telefonu numarası girildiği zaman cep telefonuna kullanılacak bir kod gelir. Kod girildikten sonra hesap tamamen silinecektir. Kalıcı şekilde silinen hesaba ilişkin olan verilerin geri getirilmesi mümkün olmamaktadır.



Telegram Hesap Silme İşlemi Sonrası Veriler Yok Olur Mu?



Telegram hesap silme işleminde kullanıcı hesabına ait olan veriler silinir. Sonrasında veriler hiçbir şekilde geri gelmez. Telegram uygulamasının aslında en önemli özelliği gizlilik olmaktadır. Bu gizlilik sebebi ile kullanıcıların verilerine de ulaşmak mümkün değildir. Hesap silme işleminden sonra veriler de genel olarak silinmektedir.



Hesabı Sildikten Sonra Tekrar Telegram'a Girilebilir mi?



Telegram hesabı silindikten sonra programı yeniden yükleyin. İkamet ettiği ülke menüden seçilir ve cep telefonu numarası sonraki alanda, kontrol ederek uygun menüden düzeltilir. Şimdi düğmeyi tıklayıp uygun alana yazılır kod aracılığı ile gönderilen hesabı doğrulamak için bir SMS gelir. Kod size gönderilmez ise, telefon görüşmesi ile ya da kimlik doğrulama yöntemi ile devam edilir. Program penceresinde sonrasında görünen alanları profil ile ilgili bilgilerle doldurulur. Sonunda ileri düğmesi tıklanır ardından da nihayet Telegram hesabı tekrar kullanılmaya başlanmış olur.