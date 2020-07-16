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    16.07.2020 - 11:52 |

    Twitter saldırısıyla ilgili bilgiler USOM'dan geldi!

    15 Temmuz tarihinde Twitter'a yapılan saldırı sonucunda birçok hesap tarafından çalındı. Bu olayın ardından henüz Twitter'dan net bir açıklama gelmedi, ancak Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), olayla ilgili paylaşım yaptı. İşte Twitter saldırısının arkasındaki gerçekler...

    Twitter saldırısıyla ilgili bilgiler USOM'dan geldi!

    15 Temmuz'da yapılan Twitter saldırısı sonucunda 110 bin dolardan fazla para toplandı. Ünlülerin ve doğrulanmış profile sahip olan kullanıcıların hesaplarından Bitcoin ile ilgili paylaşımlar yapıldı. Yapılan paylaşımlarda genellikle, "bin dolarlık Bitcoin gönderirseniz, size 2 bin dolar olarak geri ödeyeceğiz" ifadeleri yer alıyordu. Bazı kullanıcılar bunun dolandırıcılık olduğunu anlasa da, birçok kişi dolandırıldı. Yaşanan saldırı hakkında Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nden (USOM) yeni bilgiler geldi. İşte saldırının arka planı...

    USOM'un yaptığı açıklama şu şekilde;

    Twitter’da yaşanan güvenlik ihlali nedeniyle takipçi sayısı fazla olan bazı Twitter hesapları üzerinden, bitcoin çalma amaçlı oltalama saldırıları yapılmaktadır.

    Saldırganların "crypto4health[.]com ve cryptoforhealth[.]com" gibi adresleri de saldırılarda kullandığı tespit edilmiş olup, USOM tarafından ilk andan itibaren tespit edilen bu zararlı bağlantılar altyapı seviyesinde engellenmiştir.

    Etki

    Saldırganlar ele geçirdikleri hesaplar üzerinden attıkları tweetler ile Bitcoin ve diğer kripto para dolandırıcılığı yaparak kazanç sağlamaktalardır.

    Çözüm

    Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), Twitter hesabınızdaki herhangi bir şüpheli aktiviteye karşı dikkat edilmesini ve Twitter hesabına erişim yetkisi bulunan 3. parti uygulamaların kısıtlanmasını ve mümkün olduğunca kullanılmamasını önermektedir.

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