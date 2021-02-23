Vk Nedir, Ne İşe Yarar? Vk Nasıl Kullanılır?

VK, herkese açık bir şekilde sosyalleşmek isteyen kişileri bir araya getiren bir platformdur.

Vk Nedir? Ne İşe Yarar?

Vk uygulaması Rusya'da kurularak hizmete açılmış bir platformdur. Bu platform ilk açıldığı zamanlarda sadece üniversite öğrencilerine özel bir şekilde hizmet veriyordu. Fakat daha fazla kullanım olmasından dolayı, VK sitesi tüm herkese açık bir şekilde kullanılmaya başlandı. Bu site içerisinde birçok özellik yer alıyor. Sitede her bir kişinin kendine ait profili bulunuyor. Üye olunarak kullanılan ve yayın yapılabilen bir site türüdür. İnsanlar birbirlerini ekleyerek arkadaş olabiliyor ve konuşabiliyor.

Vk Nasıl Kullanılır?

Vk kullanabilmek için öncelikle üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Kişisel bilgiler doldurularak üyelik işlemleri kolay bir şekilde yapılabiliyor. Kişiler siteye üye olarak, birçok kişiyle konuşma yapabilir ve tanışabilir. Site içerisinde bulunan özelliklerden birisi de yayın yapmaktır. Yayın yaparak belirli bir kitleye ulaşılabiliyor. Bu site üzerinden para kazanmak çok kolay değildir. Para kazanabilmek için, sponsor ve reklam anlaşmalarının olması gerekiyor.

Sosyalleşme adına kullanılan bu uygulama, milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Siteye giriş yaparken mail ve şifre sistemi kullanılıyor. Kişiler, mail ve şifrelerini giriş yaparak siteye ulaşabiliyor. Her kullanan kişi birbirlerinin profiline girerek ön izleme yapabiliyor. Yeni arkadaşlıklar kurmak için ve sohbet edilebilmesi adına kurulmuş bir sitedir. Site içerisinde müzik indirme ve dinleme sistemi bulunuyor. Kişiler profiline istediği müziği ekleyerek, profiline gelen kişilere bu müzikleri aynı şekilde dinletebiliyor.