Spotify kullananlara güzel haber! Instagram'daki özellik geliyor

İlk olarak Snapchat tarafından kullanıma sunulan hikayeler kuşkusuz dijital dünyanın en çok kopyalanan özelliklerinden biri.

Facebook'un Snapchat'ten esinlenerek Instagram'a entegre ettiği özellik son olarak mikro blog platformu Twitter'da karşımıza çıkmıştı.



Engadget'ta yer alan habere göre, Twitter’ın ardından Spotify da kendi hikayeler altyapısı üzerinde çalışmalar yapıyor.



İsveç merkezli online müzik akış servisi Spotify'daki hikayeler özelliği şimdilik çalma listelerinin içerisinde yer alıyor.



Ancak şirkete yakın kaynaklara göre, söz konusu özellik kullanıma sunulduğunda ana sayfada konumlandırılacak.