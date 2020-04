Ssd Nedir, Ne İşe Yarar? Kısaca Ssd Nasıl Çalışır?

SSD olan bir bilgisayar, daha hızlı açılması ile birlikte uygulamalar daha hızlı çalışmaktadır. SSD olan bir bilgisayar ister eğitim için kullanılsın ister oyun, farkı sonuna kadar hissettirmektedir. Hareketli parçalara sahip olmamasından dolayı aniden bozulma ihtimalleri son derece düşüktür.



Arıza yapan bir SSD'den veri kurtarmak son derece zor olsa da mümkündür. SSD'nin belirli yazma kapasitesi olup bu kapasiteye ulaşıldığında, kullanılmaz duruma gelmektedir. Kişisel dosyaların yüklenmesini ve depolanmasını sağlayan SSD, hareketli parçalara sahip değildir.



SSD Nedir Ne İşe Yarar?



Sağlamış olduğu büyük hız avantajlı ile dikkat çeken SSD, bilgisayar ve programların daha hızlı bir şekilde açılmasını sağlamaktadır. Bilgisayarın ısınması, SSD ile son bulmakta ve yüksek hızla çalıştıklarından ısınma problemi yaşanmamaktadır. Büyük teknoloji atılımı olarak görülen SSD, iyi bir bilgisayara sahip olmak isteyenlerin dikkatini çekmektedir. Eski ve klasik hard disklerin yerini SSD almakta, geleneksel hard disklerin problemlerinden kurtulma şansı vermektedir.



Hızlı çalışmalarına rağmen son derece sessizdir. Dış darbelere karşı güçlü bir dayanıklılık göstermelerinden dolayı herhangi bir zarar görmemektedir. Uzun süreli bilgi tutan SSD, elektrik kesintisine rağmen verilerin kaybolmasının önüne geçmektedir. Kasa açılıp sabit disk yuvalarına ulaştıktan sonra SSD destek parçasının içerisine yerleştirilmelidir. Yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra sabit disk yuvasına vidalama yapılmaktadır. Bilgisayarın açılması ile birlikte SSD çalışmaya başlamaktadır.



KISACA SSD NASIL ÇALIŞIR?



Bilgisayarda depolama birimi olan SSD, her geçen gün daha fazla değer görmektedir. Mümkün olduğunca yüksek bir hız isteyenler için SSD almaları önerilmektedir. SSD'nin dolduğunda verimliliğini kaybetmemesi için %20'sini boş tutmakta fayda vardır. Genellikle 5 ile 8 yıl gibi bir ömür biçilen SSD, hiçbir şekilde darbeden veya elektrik kesintisinden etkilenmediğinden veriler güvenli bir yerde olmaktadır. SSD'nin okuma/yazma döngüleri kısıtlı olmasına rağmen son derece geniş bir kapasiteye sahiptir.



Güncel bir masaüstüne SSD'yi bağlamak oldukça kolaydır. Her ne kadar kapasitenin düşüklüğü can sıkıcı olsa da performans yönünden memnun bırakmaktadır. Geleneksel sabit disklere oranla daha az enerji harcadığından, elektrik faturalarında da düşüş yaşanmaktadır. Daha az hafif olan ve daha az ısınan SSD, kullanıma elverişlidir. İşletim sistemi ve bütün dosyalar, kısa süre içerisinde kopyalanmaktadır. Masaüstü bilgisayarların yanı sıra dizüstü bilgisayarlarda da aynı verimde kullanılabilmektedir.