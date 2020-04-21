Ssl Nedir, Ne İşe Yarar? Ssl Sertifikası Nasıl Çalışır?

İnternet teknolojileri son yıllarda bir hayli gelişip, yaygınlaştı. Buna göre internet, artık insanların alışveriş dahil birçok eylemini online olarak gerçekleştirmesine imkan tanıyor. Bununla birlikte internette oluşan güvenlik açıkları, milyonlarca internet kullanıcısını tehdit eder hale geldi.



SSL Nedir Ne İşe Yarar?



SSL sertifikası, internet kullanıcılarının internet sitelerinde güvenle dolaşmasını sağlayan bir unsurdur.



SSL sertifikası, özellikle e ticaret sitelerinde koruyucu bir etkendir. E ticaret sitelerinde kullanıcılar, kredi kartı bilgileri dahil birçok bilgisini sistemle paylaşmak durumundadır. Bu bilgilerin her biri, ardında elektronik bir iz bırakır. Ve kötü niyetli kullanıcılar bu izlerin peşine düşerek, dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirirler. SSL sertifikası, bu eylemlerin karşısında bir güvenlik duvarı rolüne sahiptir.



SSL sertifikası, bu işlevinden ötürü tüm web siteleri için bir zorunluluktur. Bloglar dahil tüm internet sitelerinde bu sertifikanın kullanımı gereklidir. SSL, internet sitesini özel bir şifre duvarıyla koruyarak, saldırılardan uzak tutma görevine sahiptir.



SSL Sertifikası Nasıl Çalışır?



SSL sertifikası, bir güvenlik anahtarıyla çalışmaktadır. Sertifika alınırken sunucuya "private key" olarak adlandırılan bir özel anahtar yüklenir. Bu anahtar sayesinde web sitesinin sertifikasyon haritası çıkarılır. Bu sayede site kullanıcılarının tüm bilgileri özel bir yöntemle şifrelenir. İzi sürülemez bir halde korunur.



SSL sertifikası ile uygulanan şifre, yalnızca sunucuya yüklenmiş olan özel anahtar ile kaldırılabilir. Ve bu anahtarın ele geçirilmesi, doğal koşullarda mümkün değildir. Private key, site sahibinde kalan bir şifredir.



SSL kodlama için private key'in yanında bir diğer anahtar daha mevcuttur. Bu anahtarın ismi ise, "Public key" olarak bilinir. Dışarıdan site ile iletişime geçmek isteyenleri public key aracılığı ile size ulaşırlar.



Siteden kullanıcıların gönderdiği mesajlar, alışveriş talepleri gibi eylemler public key tarafından size güvenle ulaştırılır. Bu anahtar, aynı zamanda siteyi çeşitli saldırılardan koruma özelliğine de sahiptir. Yani SSL sertifikasının çift yönlü çalıştığından bahsetmek mümkündür. Bu sertifika hem site kullanıcıları hem de sitenin kendisi için önemli bir güvenlik ağı oluşturmaktadır.



SSL sertifikalarında iki tür koruma vardır. Bunlar 40 bit veya 128 bit şifreleme türleridir. Bu şifreleme, sertifikanın türüne göre belirlenmektedir.