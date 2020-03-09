Acer Nitro 5 AN515-43 inceleme

Teknoloji geliştikçe, eskiden iri ve ağır olan oyuncu bilgisayarları daha kompakt tasarıma geçiş yapmaya başladı. Bunun başlıca nedeni ise bilgisayarların içinde kullanılan donanımların daha az elektrik tüketmesi ve gelişen teknoloji sayesinde daha az ısınıp, daha küçük boyutlarda üretilmesi. Üretim teknolojisi ilerledikçe donanım parçaları daha düşük güç tüketiminde daha yüksek performansa sahip oluyor. Aynı zamanda yeni teknolojilerle birlikte hem çekirdeklerin boyutu düşüyor hem de bileşenler arasındaki mesafe azalarak, ürün boyutunun küçülmesinin yanı sıra performansa da daha yüksek hız olarak yansıyor. Bu kadar konuştuktan sonra biraz da Acer Nitro 5 AN515-43 hakkında konuşmanın zamanı geldi.

Acer Nitro 5 AN515-43 detaylı incelememizi aşağıda izleyebilirsiniz. İyi seyirler!

Acer Nitro 5 AN515-43 tasarım

15.6 inç boyutunda 120 Hz Full HD LED LCD ekran ile gelen ürün, aydınlatmalı klavyeye sahip. Çiklet klavye dediğimiz tasarım hem oyun oynarken hem de yazı yazarken konfordan ödün vermemek üzerine tasarlanmış ve gayet iyi bir iş çıkarıldığını belirtelim. 25,90 mm x 363,4 mm x 255 mm boyutuna sahip gayet güzel ve kompakt bir ürün olduğunu söylemeliyim. Boyutunun yanında 2,30 kg ağırlığa sahip. Zaten oyuncu sınıfına girdiği için, böyle bir üründe dünyanın en hafif ya da ince bilgisayarı gibi ibarelerin yer almasını beklemiyoruz. Siyah ve mat kırmızı tonlarının kullanıldığı Acer Nitro 5 AN515-43 genel Nitro tasarımının izinden gidiyor. Üzerindeki bağlantı noktalarında ise; Ethernet, HDMI, USB Type-C, 3x USB Type-A be bir adet kulaklık için 3,5 mm jak girişi bulunuyor.

Acer Nitro 5 AN515-43 teknik özellikleri

Acer Nitro 5, Full HD ekrana sahip olduğu için içinde yeterli gücü barındıran bileşenleri taşıyor. Bu bileşenler piyasanın en üst seviye ürünleri olmasa da Full HD oyun performansı için gayet yeterli seviyede. AMD'nin Zen mimarili işlemcilerinden biri olan Ryzen 7 3750H'den güç alıyor. İçinde 4 çekirdek ve 8 parçacıktan oluşan işlemcide, RX Vega 10 GPU'su da barınıyor. Yani bu sistemde aslında iki adet ekran kartı bulunuyor. Fakat, tabii ki de asıl ekran kartımız bu değil. 2.3 GHz'de çalışan R7 3750H, maksimum hıza çıktığında ise 4.0 Hz frekansını yakalayabiliyor.

Ekran kartı tarafında, iki farklı kart olduğunu belirtmiştik. Düşük performanslı işlemlerde işlemci içinde bulunan RX Vega kullanılırken, oyun ve benzeri yüksek yoğunluklu işlemlerde RX 560X'ten besleniyor. 4GB GDDR5 bellek bulunduran RX 560X, Full HD çözünürlükte yetecek performansı sergiliyor.

16 GB DDR4 Ram bulunduran Acer Nitro 5, depolamada ise 1 TB'lık HDD ve 256 GB'lık SSD ile karşımıza çıkıyor. Bu sayede ağır çalışan uygulamaları ve Windows'u SSD'ye kaydedip, diğer uygulamaları HDD'ye kaydedebiliyorsunuz ve işlerinizi hızlı bir şekilde halledebiliyorsunuz.

Acer Nitro 5 AN515-43 performans

Yaptığımız birbirinden farklı test sonucunda Acer Nitro 5 AN515-43, tam bir fiyat performans canavarı çıktı. Crystal Disk Mark, 3dMark Fire Strike ve Time Spy, Cinebench R20 ve GeekBench 5 gibi testlerin yanı sıra PUBG ve Fortnite gibi oyunlarla da test ettik. Testleri video incelememizde bulabilirsiniz.

Acer Nitro 5 AN515-43 inceleme sonucu

Sonuç olarak 5.000 ile 5.500 lira arasında alabileceğiniz en performanslı dizüstü bilgisayarlardan biri olarak öne çıkıyor. Hem işlem performansı hem de oyun performansı açısından herkesi tatmin edeceğini belirtebiliriz. 120 Hz ekranı sayesinde çevrimiçi oyunlarda keyfinizi katlayabileceğinizi de unutmayın!