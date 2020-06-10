Acer Predator X35 özellikleri neler?

Hem kavisli olması hem de ayrıcalıklı bir kullanım deneyimi yaşatan 21:9 görüntü boyutuyla oyuncuları cezbeden Predator X35, kullanıcıları ilk andan itibaren etkisi altına alıyor. Kullanıcıların sadece ekranı görmesini sağlayan zero frame çerçeve tasarımlı 35 inçlik cihaz, 2 veya 3 ekranı birleştirme imkanı sunuyor. NVIDIA G-SYNC, Acer HDR Ultra ve Kuantum Nokta teknolojilerine sahip kavisli monitör, yüksek dinamik aralıkla mümkün olan en iyi kontrast kalitesine sahip. Her biri ayrı kontrol edilen 512 bölgedeki gelişmiş LED yerel ışık kısma özelliği sayesinde yalnızca gereken yerde ve zamanda ışık veren panel, panoramik oyun deneyimini daha da zenginleştiriyor. Predator X35, DCI-P3 renk standardının yüzde 90’ını kapsayan daha geniş ve daha doygun bir renk gamı sunuyor. Aynı zamanda da geleneksel dinamik aralıklı monitörlere göre çok daha yüksek parlaklık veriyor. Hızlı 2 ms tepki süresi ve 200 Hz yüksek yenileme hızı, NVIDIA G-SYNC teknolojisiyle bir araya gelerek yırtılma veya görsel bozulma problemlerini ortadan kaldırıyor; gerçekçi ve akıcı oyun deneyimi sunuyor.

Ergonomi ve kolay kullanım

Oyun severlerin kolayca ulaşmak istediği ayarları ve kişiselleştirme seçeneklerini barındıran Predator GameView, farklı tür içeriklerde görüntüleri optimize etmek için önceden ayarlanmış sekiz adet ekran modu sunuyor. Buradaki seçenekler arasında; Standart, ECO, Grafik ve Sinema modlarına ek olarak oyunlara özel Aksiyon, Yarış ve Spor modları da bulunuyor. Oyunlara özel modlar arasından kolayca seçim yapmayı mümkün kılan bu arayüz, kullanıcılara kendi tercihlerini oluşturma imkanı da sunuyor. Sadece teknik detaylar ve panel teknolojileriyle değil ergonomik tasarımıyla da oyuncuları destekleyen X35’in ekranını eğmek, döndürmek ve dikey olarak ayarlamak da mümkün. X35’in üst düzey VA paneli, yatay ve dikey olarak 178 derecelik geniş izleme açıları sunuyor.

Oyunların atmosferini daha da güçlendiren özel teknolojiler

Predator X35, Acer TrueHarmony™ teknolojisiyle geliştirilen 4 watt'lık iki güçlü hoparlöre sahip. Oyun severler, tamamen optimize edilmiş, ses artırıcı özelliğe sahip bu teknoloji sayesinde oyunların tadını sonuna kadar çıkarıyor. Dark Boost teknolojisi loş ışıklı ortamlarda daha fazla ayrıntının görülebilmesini sağlarken, RGB Light Sense ile ise aydınlatma deneyimi zirveye taşınıyor. Birçok farklı aydınlatma düzenini kullanma imkanı sunan RGB Light Sense, ışıkları istenen müzikle senkronize etmeyi mümkün kılıyor.

Öte yandan uzun saatler boyunca oyun oynamanın gözlere olan negatif etkisini minimuma indirmeyi hedefleyen Acer BlueLightShield™ teknolojisi sayesinde kullanıcılar, ekran menüsü üzerinden dört farklı filtre ayarını seçerek mavi ışık yayılımını azaltabiliyor. Flickerless™ teknolojisi ise ekrana dengeli ve düzenli olarak güç sağlayarak fark edilebilir bir titreşim oluşma ihtimalini ortadan kaldırıyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Acer Predator X35, 20.659 TL’lik fiyatıyla satışta.