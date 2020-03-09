Acer Predator XB3 monitör inceleme

Oyun tutkunlarının yüksek çözünürlük ve yüksek Hz ihtiyacını karşılamak amacı ile piyasaya sürülen Acer Predator XB3, 4K çözünürlük desteği ve 144 Hz tazeleme oranı ile öne çıkan modeller arasında yer alıyor. Çözünürlük ve tazeleme oranının yanı sıra yanında getirdiği görüntü teknolojileri ile, piyasanın liderleri arasına girmeyi başarıyor. Tabii tek bir önemli nokta var, o da bilgisayarınızın gücü bu canavarı beslemeye yetecek mi?

Günümüzdeki en güçlü oyun odaklı ekran kartı olan RTX 2080 Ti bile bazı oyunlarda 4K çözünürlükte sabit 60 FPS veremezken, bu monitörün 144 Hz'lik tazeleme oranına ulaşmak biraz zor görünüyor. Bunun için ya SLI yaparak iki güçlü ekran kartıyla birlikte bilgisayarınızın performansını yükseltmeniz gerekiyor ya da düşük sistem ihtiyacı olan oyunları oynamanız gerekiyor. Düşük sistem gereksinimi olan oyunları oynayacaksanız 4K 60 Hz desteği olan bir monitör almanıza gerek kalmaz, çünkü oyunun grafik kalitesi düşük olur. Bu nedenle bu monitörü aldığınız zaman sağlam bir sisteminiz olmak zorunda. Yani epey bir masraf yapmanız gerekiyor. Peki, yapılan masraf aldığınız sonuca değer mi? Evet gerçekten de değer.

Tasarım açısından ekranın çerçevesine monte edilen kapaklar sayesinde yanınızdaki insanların monitörünüzü görmesini engellerken, bir yandan da güneş ışığını kesiyor ve ekran yansımalarının önüne geçmenize olanak sağlıyor.

NVIDIA G-Sync desteği, böylesine yüksek tazeleme hızına sahip olan bir monitörde gerçekten işinize yarıyor. 4K çözünürlükte 144 Hz tazeleme hızını kullandığınız zaman, ekran kartı nedeniyle anlık FPS düşüşü yaşadığınız anlarda bile ekran yırtılmalarının önüne geçiyor.

Predator XB3'ün yanında getirdiği görüntü teknolojilerinin arasında HDR desteği de bulunuyor. Bu özellik sayesinde daha kaliteli detaylara ulaşabiliyorsunuz. Renklerin gerçekliği ve doğruluğu diğer monitörlerden çokd aha güzel bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu da güzel grafikli oyunlarda 4K çözünürlükte fazlasıyla keyifli oluyor.

Görüntü teknolojilerinden bir diğeri ise %90'lık DCI-P3 renk gamına sahip olması. Yani kısacası yüksek renk doğruluğuna sahip ve bu belirli testlerden geçerek onay almış bir ürün.

Tüm bu özellikleri bir arada bulmak gerçekten zorken, bulduğumuz zamanda da ürünün fiyatı korkutucu oluyor. Siz tahminlerinizi belirtirken ben size hemen cevabını vereyim. Ortalama 8 bin liralık fiyat etiketine sahip. Peki, bu fiyata değer mı? Üst seviye performans bekleyen kullanıcılar için vazgeçilmez bir ürün olacağını söyleyebilirim. Ama her zaman söylediğim gibi, herkesin beklentisi isteği ve alım gücü farklıdır.