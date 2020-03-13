Acer Swift 3 mobil tasarımı ile dikkat çekiyor!

Çalışırken mobil durumda olmak, kullanıcıların günümüzde gereksinim duyduğu trendlerin başında geliyor. Acer Swift 3, ince tasarımı ve sunduğu uzun pil ömrü sayesinde her yere kolaylıkla taşınabilen bir dizüstü bilgisayar arayanların ihtiyaç duyduğu tüm özellikleri bir araya getiriyor. Yalnızca 1,5 kg’lık ağırlığa sahip şık alüminyum gövdesiyle tarzından ödün vermeyen kullanıcıları cezbeden Swift 3, ekranını çevreleyen ince çerçeveleri ve ekran gövde oranı ile göz dolduruyor. 14 inç Full HD (1920 x 1080 piksel) ekranda daha fazla içeriği görüntüleyebilmeyi sağlayan cihaz, kullanıcıların günlük hayatlarının ayrılmaz bir parçası haline gelmeye hazır. Swift 3, 15,6 inç ekrana sahip olan modeliyle ise büyük ekranda çalışmaya alışkın kullanıcıların tercihi oluyor.

En Yeni Nesil Intel® Core ve AMD Ryzen İşlemcilerle Sınıfının En İyisi

Hafif ve ince gövdesi sayesinde sunduğu kullanım kolaylığının yanı sıra teknik özellikleriyle de dikkatleri üstüne çekmeyi başaran Acer Swift 3, Intel® Core ve AMD Ryzen işlemci seçenekleri ile teknoloji severlerin karşısına çıkıyor. Sıklıkla ofis dışında bulunması gereken kullanıcılarla iş seyahatleri boyunca dizüstü bilgisayarını yanında taşıyanların ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan Swift 3 serisi ultra taşınabilir dizüstü bilgisayarlar, güçlü konfigürasyon ve göz alıcı ekran performansını şık metal bir kasanın içinde sunuyor. Dahili ve harici ekran kartlı farklı modellerle sunulan Swift 3 serisi, güç ve verimliliği dengeleyen modern bir cihaz olma özelliği ve rekabetçi fiyat etiketiyle avantaj sunuyor.

Mobil Çalışan Profesyoneller İçin Tasarlandı

Yoğun olarak mobil çalışan profesyonellerin tüm gün yanında rahatlıkla taşıyabileceği Acer Swift 3’ün yeni nesil işlemcileri en zor işlerden, gündelik çalışmalara kadar pek çok görevi zahmetsizce yerine getirebiliyor. Özellikle de SSD depolama özelliği, oyun oynarken veya fotoğraf ve video

düzenleme uygulamalarını kullanırken dahi hızlı ve verimli çalışmaya imkan tanıyor. SSD’li konfigürasyon dosyaların açılma, yazılımların yüklenme sürelerini hızlandırıyor.

Full HD ekranında keskin görüntüler sunan Swift 3, IPS teknolojisiyle capcanlı görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Aşırı doygunluk olmadan ekran rengini ve parlaklığını optimize eden Acer Color Intelligence™ özelliği ise beklentileri bir adım daha ileri taşıyor. Öte yandan 12 saate varan pil ömrü ile kullanıcıları gün boyu destekleyen dizüstü bilgisayar, HDMI, USB 2.0, USB 3.0 ve USB 3.1 Type-C’den oluşan bağlantı seçenekleriyle de dosya veya görüntü aktarımı sağlamak isteyen kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.