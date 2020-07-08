Galaxy A51 ve A71'in kameraları S20'nin özelliklerine kavuştu!

Geçtiğimiz şubat ayında düzenlenen etkinlikle tanıtılan Samsung Galaxy S20 ailesi kamera özellikleriyle beğeni toplamıştı. Galaxy S20 ailesinde bulunan tek çekim, filtre ve parlak gece modu özellikleri yeni bir güncelleme ile Galaxy A51 ve A71 modellerine eklendi.

Kamerada yapılan iyileştirmelerin yanı sıra yeni güncellemeler sayesinde klavye ve galeri uygulamalarına da yeni özellikler eklendi. Artık, hızlı paylaşım ve müzik paylaşımlarının yanı sıra, metni direkt klavyeden çevirmek de mümkün hale geldi. Klavyede iki parmağınızı kullanarak sağa ya da sola kaydırırsanız, yapılan son işlemi geri alabilir ve ya tekrarlayabilirsiniz.

Galaxy A51' gelen güncelleme A515FXXU3BTF4, A71'e gelen güncelleme ise A715FXXU2ATG1 sürüm numarasına sahip.