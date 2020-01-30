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    30.01.2020 - 08:14 | | Batuhan Dönertaş

    Google Play indirimi: 134 TL'ye satılan 8 uygulama şimdi ücretsiz!

    Google tarafından zaman zaman yapılan indirimlere bir yenisi daha eklendi. Toplamda 134 TL olan 8 uygulama kısa süreliğine ücretsiz. İşte en sevilen ve ücretsiz olan Google Play uygulamaları!

    Google Play indirimi: 134 TL'ye satılan 8 uygulama şimdi ücretsiz!

    Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından biri olan Google, kendi mobil işletim sistemi Android altında mobil uygulama marketi olan Google Play'e ayrı bir özen gösteriyor.

    Zaman Zaman yapılan uygulama indirimlerine bir yenisi daha eklendi. Şu an Google Play'de bulunan ve toplam değeri 134 TL olan sekiz uygulama kısa süreliğine ücretsiz oldu. Gelin bu uygulamalar neler, ne işe yarıyorlar, kaç gün boyunca ücretsizler ve normal fiyatları ne kadar, gözden geçirelim.

    Google Play indirimi: 134 TLye satılan 8 uygulama şimdi ücretsiz

    Unit Converter (Pega Pro) - Premium

    Normal fiyatı 51,99 TL olan uygulama iki gün için ücretsiz durumda. Uygulamanın amacı, aklınıza gelebilecek her birimi içerisinde barındırıyor ve çeşitli hesaplamalar yapmanıza yarıyor.

    Google Play indirimi: 134 TLye satılan 8 uygulama şimdi ücretsiz

    Knot Video Guide FULL

    Satış fiyatı 17,99 TL olan bu uygulama dört günlüğüne ücretsiz oldu. Uygulamanın aracı ise çeşitli düğüm ve bağlama tekniklerini öğretmesi.

    Google Play indirimi: 134 TLye satılan 8 uygulama şimdi ücretsiz

    After Dogma

    2D zindan maceralarına götüren bu oyun, normal şartlar altında 16,99 TL'ye satılıyor. Beş gün boyunca Google Play'den ücretsiz satın alıp kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

    Google Play indirimi: 134 TLye satılan 8 uygulama şimdi ücretsiz

    Stickman Master: League Of Shadow - Ninja Fight

    Rol yapma oyunu olan Stickman Master: League Of Shadow - Ninja Fight dövüş ögeleri konusunda öne çıkıyor. Normal fiyatı 13,99 TL olan oyun bir günlüğüne ücretsiz oldu.

    Google Play indirimi: 134 TLye satılan 8 uygulama şimdi ücretsiz

    Dot Heroes III - Keep the Castle VIP Edition

    Yerli geliştiriciler tarafından tasarlanan oyunun normal fiyatı 11,99 TL ve beş gün için ücretsiz durumda. Oyunun amacı ise kalenize hücum eden yaratıkları durdurmak.

    Google Play indirimi: 134 TLye satılan 8 uygulama şimdi ücretsiz

    Superhero Armor: City War - Robot Fighting Premium

    1,79 TL'ye satılan bu oyun yedi gün boyunca ücretsiz olacak. Çizgi roman dünyasını andıran bir ortamda suçlulara karşı savaşıyoruz.

    Google Play indirimi: 134 TLye satılan 8 uygulama şimdi ücretsiz

    Shuriken Jump

    1,39 TL'ye satılan bu oyun yedi gün boyunca ücretsiz. Karşınıza gelen meyveleri kesmeye çalışıyorsunuz.

    Google Play indirimi: 134 TLye satılan 8 uygulama şimdi ücretsiz

    Delivery RPG

    17,99 TL'ye satılan oyun, beş gün boyunca ücretsiz. Bir hamburgerci olup insanların açlıkla mücadele etmesine yardım ettiğiniz bir oyun.

    MSB'den ırkçı Yunan vekile tokat gibi cevapMSB'den yapılan açıklamada, 'AP'de kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz' denildi.
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