Google Play indirimi: 134 TL'ye satılan 8 uygulama şimdi ücretsiz!

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından biri olan Google, kendi mobil işletim sistemi Android altında mobil uygulama marketi olan Google Play'e ayrı bir özen gösteriyor.

Zaman Zaman yapılan uygulama indirimlerine bir yenisi daha eklendi. Şu an Google Play'de bulunan ve toplam değeri 134 TL olan sekiz uygulama kısa süreliğine ücretsiz oldu. Gelin bu uygulamalar neler, ne işe yarıyorlar, kaç gün boyunca ücretsizler ve normal fiyatları ne kadar, gözden geçirelim.

Unit Converter (Pega Pro) - Premium

Normal fiyatı 51,99 TL olan uygulama iki gün için ücretsiz durumda. Uygulamanın amacı, aklınıza gelebilecek her birimi içerisinde barındırıyor ve çeşitli hesaplamalar yapmanıza yarıyor.

Knot Video Guide FULL

Satış fiyatı 17,99 TL olan bu uygulama dört günlüğüne ücretsiz oldu. Uygulamanın aracı ise çeşitli düğüm ve bağlama tekniklerini öğretmesi.

After Dogma

2D zindan maceralarına götüren bu oyun, normal şartlar altında 16,99 TL'ye satılıyor. Beş gün boyunca Google Play'den ücretsiz satın alıp kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Stickman Master: League Of Shadow - Ninja Fight

Rol yapma oyunu olan Stickman Master: League Of Shadow - Ninja Fight dövüş ögeleri konusunda öne çıkıyor. Normal fiyatı 13,99 TL olan oyun bir günlüğüne ücretsiz oldu.

Dot Heroes III - Keep the Castle VIP Edition

Yerli geliştiriciler tarafından tasarlanan oyunun normal fiyatı 11,99 TL ve beş gün için ücretsiz durumda. Oyunun amacı ise kalenize hücum eden yaratıkları durdurmak.

Superhero Armor: City War - Robot Fighting Premium

1,79 TL'ye satılan bu oyun yedi gün boyunca ücretsiz olacak. Çizgi roman dünyasını andıran bir ortamda suçlulara karşı savaşıyoruz.

Shuriken Jump

1,39 TL'ye satılan bu oyun yedi gün boyunca ücretsiz. Karşınıza gelen meyveleri kesmeye çalışıyorsunuz.

Delivery RPG

17,99 TL'ye satılan oyun, beş gün boyunca ücretsiz. Bir hamburgerci olup insanların açlıkla mücadele etmesine yardım ettiğiniz bir oyun.