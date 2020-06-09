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    HaberlerAndroid Haberleri HTC'nin yeni telefon tanıtımı için tarih açıklandı!
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    09.06.2020 - 11:00 |

    HTC'nin yeni telefon tanıtımı için tarih açıklandı!

    Yaklaşık on sene önce dünyanın en büyük beş akıllı telefon üreticisinden biri olan HTC, uzun zamandır akıllı telefon piyasasında isteneni veremedi. Şimdi ise yeni akıllı telefonu için, lansman tarihini açıkladı.

    HTC'nin yeni telefon tanıtımı için tarih açıklandı!

    2010'lu yılların en büyük beş akıllı telefon üreticisinden biri olan HTC, yaptığı yanlış yatırımlar ve firma içinde çok farklı alanlara bölündüğü için akıllı telefon pazarından uzak kaldı. Yarıştan kopan firma, yeni akıllı telefonu için lansman tarihini açıkladı.

    Ortaya çıkanlara göre HTC Desire 20 Pro'yu tanıtması beklenen Tayvanlı üretici, 16 Haziran tarihinde bir etkinlik düzenleyecek. 

    HTC Desire 20 Pro'da 6 GB RAM, Snapdragon 660 ya da 665 işlemcisi olması bekleniyor. Yani kısacası orta seviye bir telefonlar karşı karşıya olacağımzı söylemek mümkün.

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