Huawei P40 serisi en iyi kameraya sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı!

1991 yılında kurulan TIPA hem basılı hem de çevrimiçi olarak dünyanın dört bir yanındaki fotoğraf ve görüntüleme alanlarından gelen üye yayınları ile oldukça saygın bir endüstri derneği. Dernek, TIPA Dünya Ödülleri her yıl TIPA editörlerinin, tüketicilere en iyi kalite, performans ve değeri sunduğunu düşündüğü yeni ürünlere veriliyor.

TIPA Dünya Ödülleri 2020 Resmi Ürün Atfında, TIPA şöyle yazıyor: “Akıllı telefon fotoğraf yeteneği, yeni nesil Huawei’nin P Serisi ile büyük bir adım daha atıyor. Her üç akıllı telefon da (P40, P40 Pro ve P40 Pro +) geniş 1/1,28 inç sensör ile Kirin 990 5G çip setine sahip olmasının yanı sıra Leica ile birlikte geliştirildi. Modellerin kayda değer özellikleri arasında cilt tonunu ve dokusunu optimize etmeye adanmış yapay zeka ile çalışan beyaz dengesi algoritmaları, büyük ölçüde geliştirilmiş dinamik aralık ve düşük ışık performansı, renk sıcaklığı sensörleri, tüm piksellerde odaklanma yeteneği ve yakınlaştırma ve görüntü kalitesinin optimizasyonu sağlayan XD Fusion Engine yer alıyor.”

TIPA Dünya Ödülleri 2020, HUAWEI P40 Serisi’nin genişleyen övgüler listesine eklendi. HUAWEI P40 Pro yakın zamanda DXOMARK tarafından 128 puan ile de en iyi fotoğraf çeken telefon olarak tanıtılmıştı. Aynı incelemede, amiral gemisi akıllı telefon ayrıca fotoğraf ve selfie performansları için sırasıyla 140 ve 103'te en yüksek puanları almıştı.