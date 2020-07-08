Lenovo Legion AnTuTu testi sonuçları şaşırtıyor!

Uzun zamandır iddiaları ortaya atılan Lenovo Legion oyun telefonundan ilk AnTuTu testi ortaya çıktı. Akıllı telefon aldığı puan ile herkesi şaşırtmayı başardı ve şu ana kadar bu testteki en yüksek puanı alan akıllı telefon oldu.

Bu ay tanıtılması beklenen Lenovo Legion, L79031 model numarası ile AnTuTu Benchmark'ta göründü. Snapdragon 865 Plus işlemcisinden güç alan akıllı telefon, piyasaya çıkmadan piyasanın lideri olmayı başardı.

Lenovo Legion teknik özellikleri

Snapdragon 865 Plus ve Adreno 650 grafik ünitesi ile güçlendirilen Lenovo Legoin, işlemci testinden 187.401, grafik testinden 246.980, ortalama puan olarak da 648.871 puan almayı başardı.

Piyasanın en güçlü işlemci ve grafik yongasının yanı sıra 16 GB LPDDR5 RAM ve 512 GB UFS 3.1 teknolojisine sahip depolama alanı ile birlikte geliyor. Legion UI arayüzünü kullanacağı iddia edilen akıllı telefonun ekran çözünürlüğü ise 1080x2340p olacak ve 144Hz tazeleme oranı ile gelecek.

Telefonun arka tarafında 64 ve 16 MP çözünürlük sunan iki kameranın yanı sıra, 20 MP çözünürlük sunan bir ön kameraya sahip olacak.

Ekran altı parmak izi okuyucusunu kullanıcılara sunan Lenovo Legion, Android 10 işletim sisteminin yanı sıra 4000 mAh batarya ile birlikte piyasaya sunulacağı iddia ediliyor. Ayrıca 90 W hızlı şarj teknolojisini de yanında getirebilir.