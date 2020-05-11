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    HaberlerAndroid Haberleri Redmi K30 5G Racing Edition tanıtıldı! Redmi K30 5G Racing Edition özellikleri neler?
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    11.05.2020 - 15:36 |

    Redmi K30 5G Racing Edition tanıtıldı! Redmi K30 5G Racing Edition özellikleri neler?

    2019 yılının Aralık ayında tanıtılan Redmi K30'un yeni versiyonu tanıtıldı. Birtakım yeni güncellemeler getiren yeni Redmi K30'un özellikleri neler? Bu sorunun cevabı haberimizde...

    Redmi K30 5G Racing Edition tanıtıldı! Redmi K30 5G Racing Edition özellikleri neler?

    2019'un Aralık ayında tanıtılan Redmi K30, güncellenmiş versiyonuyla ve Redmi K30 5G Racing Edition ismiyle tekrar karşımıza çıktı. Yeni modelle birlikte daha güçlü bir işlemcinin yanı sıra yeni renk seçeneği de eklendi.

    Redmi K30 5G Racing Edition özellikleri

    Redmi K30 Racing Edition olarak tanıtılan yeni model, 5G destekli Snapdragon 768G işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci Snapdragon 765G'nin hızlandırılmış sürümü olarak karşımıza çıkıyor. Yeni işlemci ve renk seçeneğinin dışında diğer tüm özellikler Redmi K30 ile aynı bileşenlerden oluşuyor.

    6.67 inç boyutunda IPS panale sahip olan ve 1080x2400 piksel çözünürlük sunan telefon, 6 GB RAM'in yanında 128 GB depolama alanı ile geliyor. Cihazın arka tarafında 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 5 MP makro lens bulunuyor. Ön kameralarda ise 20 MP na kameranın yanı sıra 2 MP derinlik algılayıcı sensör bulunuyor.

    4500 mAh kapasiteli batarya ile birlikte sunulan Redmi K30, 30W hızlı şarj desteği ile birlikte geliyor. 14 Mayıs'ta Çin'de satışa sunulacak yeni Redmi K30 Racing Edition 282 dolarlık fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

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