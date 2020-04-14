Yeni Motorola Edge'nin tanıtım tarihi açıklandı!

Motorola'nın üzerinde çalıştığı yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli olan Edge hakkında birbirinden fazla dedikodu ortaya çıktı. Firma yaptığı açıklama ile birlikte, yeni modelin ne zaman tanıtılacağını açıkladı.

Snapdragon 865 işlemcisiyle gelmesi beklenen Edge'nin bir de ucuz modeli bulunacak. Uygun fiyatlı olan model ise Snapdragon 765 işlemcisinden güç alacak. 108 megapiksel çözünürlük değerine sahip olan kameranın yanı sıra, 90 Hz ekran tazeleme hızı sunan amiral gemisi 12 GB RAM ve 5.000 mAh batarya bulunacak. Tüm bu özellikler şu an için iddia olsa da, 22 Nisan'da telefonun tanıtımı yapılacak ve gerçekler ortaya çıkacak.