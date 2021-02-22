Antimalware Service Executable Nedir? Ram Ve Bellek Kullanımını Nasıl Etkiler?

Antimalware service executable, windows güvenlik yazılımlarından biridir.

Antimalware Service Executable Nedir?

Bilgisayarın sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayan bazı yazılımlar bulunur. Bu yazılımlar kendi içerisinde bazı özelliklere göre ayrılır. Özellikle bilgisayarların güvenliğini sağlayan birçok yazılım bulunuyor. Antimalware service executable de bu güvenlik yazılımlarından birisidir. Bilgisayarın açılmasıyla birlikte bu güvenli yazılımı aktif olur ve aktif olduğu süre boyunca bilgisayarda bazı etkiler gösterir. Normal bilgisayarlarda yaklaşık olarak 2 veya 3 dakika boyunca aktif olarak çalışır. Eğer daha uzun bir süre çalışıyorsa bilgisayarda herhangi bir yazılım sorunu olduğunu gösterir. Bilgisayar kullanıcılarını oldukça olumsuz etkileyen bir durumdur.

Ram ve Bellek Kullanımını Nasıl Etkiler?

Bazı yazılımlar aktif olduğunda ram ve belleği oldukça etkiler. Özellikle antimalware service executable güvenlik yazılımı aktif olmasıyla birlikte rami ve bilgisayar belleğini çok zorlar ve bilgisayarın ısınmasına neden olur. Bu durumlar normal bilgisayarlarda çok kısa sürer. Fakat uzun sürmesi durumunda bilgisayarlarda kasma ve donma sorunları gözlemlenir.

Bilgisayarları oldukça etkileyen bir yazılımdır. Her ne kadar güvenlik yazılımı olsa da, ram ve belleği doğrudan etkiler. Bilgisayarlar yaşanan bu durumdan dolayı kasabilir ve birçok işlevini yerine getiremez. Bu nedenlerden dolayı görev yöneticisi kısmından bu yazılımın hala aktif olup olmadığı kontrol edilmelidir. Kısa bir süre içinde hala aktif bir şekilde çalışıyorsa, bilgisayarda yazılımsal bir sorun olduğunu gösterir. Mutlaka kısa bir süre içinde çözülmesi gerekir.