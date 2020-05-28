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    HaberlerApple Haberleri 2021 yılında çıkacak iPhone 13 4 kamera ile gelebilir!
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    28.05.2020 - 11:32 |

    2021 yılında çıkacak iPhone 13 4 kamera ile gelebilir!

    iPhone 11 serisi ile beğeni toplayan Apple'ın 2021 yılında piyasaya sunacağı iPhone 13 ailesinden ilk iddia ortaya çıktı. Oraya çıkanlara göre Apple iPhone 13'te 4 farklı kamera kullanacak. iPhone 13'ün kamera özellikleri nasıl olacak?

    2021 yılında çıkacak iPhone 13 4 kamera ile gelebilir!

    Apple'ın iPhone 11 serisindeki başarısından sonra, yeni nesil iPhone modelleri içinde iddialar ortaya atılmaya başlandı. iPhone 12 piyasaya sürülmeden 2021 yılında piyasaya sunulması beklenen iPhone 13 hakkında ilk iddialar 4 kameralı olacağı yönünde.

    Ortaya atılan iddialara göre, iPhone 13'ün arka tarafında toplamda 4 farklı kamera yer alacak ve bu sayede, fotoğraf ve video yeteneklerinin çok ileri seviyede olacağı söyleniyor.

    2021 yılında çıkacak iPhone 13 4 kamera ile gelebilir

    İddiaların arkasındaki olay ise iPhone 13'e ait olduğu söylenen çizimler. Bu çizimlere ve iddialara göre iPhone 13, 64 MP 6x dijital yakınlaştırma yapabilen geniş açı kamera, 40 MP 3x-5x aralığında optik, 15x-20x aralığında dijital yakınlaştırma, video çekimlerinde kullanılmak üzere 64 MP anamorfik kamera ve 40 MP ultra geniş açılı kameraya sahip olacak. Tüm bunların yanı sıra LiDAR sensör 4.0 desteğinin olacağı da söyleniyor.

    Tabii bu özellikler şu an için iddia olarak öne çıkıyor. Apple tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı ve iPhone 13'ün tanıtılmasına kadar bu iddiaların ne denli gerçek olacağını tahmin etmek güç.

     

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