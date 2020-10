Apple Cumhuriyet Bayramı'na özel yerli içerikler yayınlayacak

Türkiye’de uygulama ekonomisi ve geliştirici ekosistemi her geçen gün gelişiyor ve büyüyor. App Store her gün kullanıcılara ulaşan ve sürekli güncellenen uygulama önerileri, uygulamaları ve süreçlerini anlatan geliştirici hikayeleri ve farklı ihtiyaçlara yönelik öneri listeleri ile de yerli uygulama geliştiricilere destek oluyor. Türkiye’de büyüyen uygulama ekosistemine yön veren yetenekleri kutlamak için 1 senedir Türkiye’ye özel bir bölüm olan Yeni ve yerli hikayelerini kullanıcıyla buluşturuyor. Bugün sekmesinde her ay düzenli olarak yayınlanan “Yeni ve yerli 🇹🇷” yazı dizisinde en iyi yerli oyun ve uygulamaların yanı sıra dikkat çeken güncellemeler öne çıkartılarak, dünyaya ilham veren hikayeler okuyucularla paylaşılıyor.

Türkiye’deki uygulama sahnesini kutlamak ve bu ilhamla yeni harikalar yaratacak yarının geliştiricilerine ilham olmak amacıyla yeni çıkan ve güncellemeler yapan mobil oyunlar, sosyal medya uygulamaları, sağlık ve spor uygulamaları, kitap okuma ve sesli kitap uygulamaları, ailece evde seyredebileceğiniz eğlence uygulamaları ve çok daha fazlası bugün bölümünde kullanıcılarla paylaşıldı. Ülkemizden dünyaya açılan ilk meditasyon uygulaması Meditopia, sosyal medya’da hikayeler yaratabileceğiniz Moi-create stories, yapay zeka teknolojisinden yararlanan egzersiz koçu Fitwell, eğlenceli deneyimler vadeden yerli oyunlar Rotatic Lite, Alchemy Chef ve dünyanın radarında yer alan Toon Blast, kitap kurtlarına Trendeki Yabancı, evden eğitim, spor ve farkındalık dersleri alabileceğiniz Studyo Canlı Dersler ve kullanıcılarla ilk defa buluşan ve güncellemeler yapan pek çok yeni uygulama Yeni ve Yerli yazı dizinde yeralan 47 uygulamadan bazıları.

Serinin bugün yayına çıkacak yıldönümü bölümünde diyet listeleri ve tarifler sunan Bidiyet uygulamasından, bebekler için uyku sesleri bulabileceğiniz Calmly’ye; kolay alışveriş listesi oluşturmaya yardımcı olan Alışveriş Listesi - addtolist’ten, sesli kitap uygulaması Boodio’ya farklı pek çok uygulama var.

App Store’un Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı diğer özel hikayeler

Viral Firar’ın karakterleriyle tanış hikayesinde Dora Özsoy’un geliştirdiği Türkiye yapımı retro platform Viral Firar: Arcade Koşu oyununun karakterlerini yakından tanıyabilir, güçlü ve zayıf yanlarını öğrenebilirsiniz

Türk edebiyatına kulak ver hikayesinde Storytel uygulamasından dinleyebileceğiniz güncel ve çağdaş Türk edebiyatının en ilham verici yazarları arasında yer alan yazarların imza attığı sesli kitapları bulabilirsiniz.

App Store’da Uygulama ve Oyun bölümlerinde sunulan özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhuriyet Bayramı için uygulama ve oyunlar özel indirim ve fırsatlar sunuyor. Tennis Clash, 101 YüzBir Okey Plus, Rise of Kingdoms, Head Ball 2, Colorfy, Infltr ve daha fazlası için App Store Uygulama ve Oyun sekmelerine göz atın.

Ayrıca İstanbul semalarında grafiklerle zenginleşen PUBG MOBILE oyununda Özel Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde oyun içi etkinlikler ve fırsatlar sunuyor.

Türkçe Müzik Coşkusu Apple Music’te

Yerli türler için Apple Music tarafından hazırlanan ve güncellenen en iyiler listesi Türkçe Müzik Coşkusu 29 Ekim’de Apple Music kullanıcılarıyla buluşuyor. Türkçe Pop, Rock, Pop, Halk, Caz, Fantezi Müzik gibi türlerin en iyilerinin sunulduğu listelerin yanısıra Türkçe Pop Remiksleri, Türkçe Düğün Şarkıları, Türk Film Müzikleri gibi pek çok yerli listeye bu bölümden ulaşabilirsiniz.