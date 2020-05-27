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    HaberlerApple Haberleri Apple iOS 13.5 hatası için açıklama yaptı! Sorun çözüldü...
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    27.05.2020 - 13:23 |

    Apple iOS 13.5 hatası için açıklama yaptı! Sorun çözüldü...

    Apple'ın geçtiğimiz haftalarda yayınladığı son güncelleme olan iOS 13.5 işletim sisteminde, App Store uygulamalarında erişim hatası ortaya çıkmıştı. Bu hata bir çok kullanıcıyı rahatsız ederken, Apple tarafından iOS 13.5 güncellemesi hakkında açıklama geldi.

    Apple iOS 13.5 hatası için açıklama yaptı! Sorun çözüldü...

    iOS'un en son yayınlanan güncellemesi olan iOS 13.5'te App Store'da ortaya çıkan hata, bir çok kullanıcıyı etkilemişti. Bu güncelleme sonrasında ortaya çıkan hata ile ilgili Apple, açıklama yaptı. Yeni güncellemeyi yükleyen kullanıcılar, WhatsApp ve YouTube gibi bazı uygulamalara erişim sağlayamadıklarını belirtti.

    Apple iOS 13.5 hatası için açıklama yaptı Sorun çözüldü...

    Hatadan etkilenen kullanıcılar, bazı uygulamaları açarken iOS tarafından uyarı mesajı almaya başladı. Ücretsiz uygulamalarda dahil olmak üzere, uygulamaya erişmek için, App Store üstünden satın alma işlemi yapmalarına dair uyarılar alan kullanıcılar, bu hatadan memnuniyetsizliklerini dile getirdi.

    Hatanın ardından Apple, konu ile ilgili açıklama yaptı. Yaşanan sıkıntının Aile Paylaşımı sistemi nedeniyle ortaya çıktığı ve sorunun çözüldüğü belirtildi. Hatanın herhangi bir güncelleme yayınlanmadan çözüldüğünü de ekleyelim.

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