Apple iPadOS 14'ü tanıttı! İşte özellikleri...

Apple bugün, iPad’in benzersiz özelliklerinden ve geniş Multi-Touch ekranından yararlanan yeni özelliklere ve tasarımlara sahip iPadOS 14’ü tanıttı. iPadOS 14; gelen FaceTime ve telefon aramaları, Siri etkileşimleri ve Arama için kullanıcıların elindeki işe odaklanmasına yardımcı olan yepyeni kompakt bir tasarım sunuyor. Uygulamalardaki yeni kenar çubukları ve araç çubukları tüm kontrolleri tek bir yerde topluyor. Böylece uygulamalar daha da akıcı ve güçlü bir hale geliyor. iPad için Scribble gibi yeni Apple Pencil özellikleri el yazısıyla not alarak çalışmak için yepyeni bir yol sunuyor. ARKit 4 ise yepyeni Depth API ile geliştiricilerin uygulamalarına daha da güçlü özellikler eklemesine imkan veriyor.

“iPadOS 14 ile iPad’in sahip olduğu farklı deneyimden yararlanarak müşterilerin üretkenliğini artırmasına, daha yaratıcı olmasına ve daha çok eğlenmesine yardımcı olacak özellikler sunmaktan heyecan duyuyoruz.” diyen Apple’ın Yazılım Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Craig Federighi şöyle devam etti: “Yeni kompakt sistem etkileşimi tasarımları ve iPad’e özel yeni uygulama tasarımlarının yanı sıra Apple Pencil ile daha da iyi not almayı sağlayan özelliklere ve daha güçlü AR olanaklarına sahip iPadOS 14, sunduğu olağanüstü deneyimle benzersizliğini koruyor.”

Yeni Kompakt Tasarım, Evrensel Arama Özelliği ve Yeniden Tasarlanan Kenar Çubukları ile Gelişmiş Uygulama Deneyimi

Gelen FaceTime ve telefon aramaları, Siri etkileşimleri ve Arama için iPad’e özel olarak hazırlanan yepyeni kompakt tasarım, kullanıcıların odaklanmalarına ve yaptıkları işte daha fazla ilerleme kaydetmelerine yardımcı oluyor. Gelen FaceTime ve telefon aramaları şimdi tüm ekranı kaplamayan küçük bir sembol şeklinde görünüyor. Bu sayede, kolayca cevap vermek için hızla dokunmak veya kaydırıp reddederek işe geri dönmek mümkün oluyor. Siri etkinleştirildiğinde ise ekranın alt kısmında görünüyor. Kullanıcılar böylece Siri’den bir istekte bulunurken ekrandaki bilgilere rahatlıkla bakabiliyor. Siri ayrıca diğer uygulamaları açarken veya müziği kontrol ederken hızla ekrandan kayboluyor.

iPad’deki Arama işlevi iPadOS 14 ile tamamen baştan geliştirildi. Şimdi bu işlev, uygulamaları bulup çalıştırmaktan kişilere, dosyalara ve hızlı bilgilere erişmeye ve insanlar veya mekanlar hakkında sık sorulan sorulara yanıt bulmaya kadar hemen her şeyin hızla bulunabileceği bir yer haline geldi. Yeni kompakt tasarım sayesinde kullanıcılar içinde oldukları uygulamadan çıkmak zorunda kalmadan istedikleri yerden arama yapabiliyor. Daha güçlü ve özenli hale gelen web aramaları ise kullanıcılar yazmaya başlar başlamaz ilgili öneriler sunarak tek bir dokunuşla arama sonuçlarına ulaşma imkanı sunuyor.

Fotoğraflar, Dosyalar, Notlar, Takvim ve Apple Music gibi birçok uygulamada yeniden tasarlanan kenar çubukları, gezintiyi tek bir yere toplayarak içeriği önde ve ortada tutarken kullanıcıların uygulama içinde aradığını daha kolay bulmasını sağlıyor. Sadeleştirilen araç çubukları ve yeni aşağı açılır menüler uygulama kontrollerine tek bir noktadan erişim sunuyor.

Apple Pencil ve El Yazısıyla Alınan Notlar ile Daha Fazlasını yapmak

iPadOS 14, Apple Pencil ile birlikte iPad’e Scribble özelliğini getiriyor. Kullanıcılar herhangi bir metin alanına el yazısıyla not aldıklarında otomatik olarak metne dönüştürülüyor. Böylece iMessage’a yanıt vermek veya Safari’de arama yapmak gibi işlemler daha hızlı ve kolayca yapılabiliyor. El yazısıyla yazılan her şey ve dönüştürülen metinler cihazda gizli ve güvenli bir şekilde tutuluyor. Akıllı Seçenek özelliği, not alırken aygıt içi yapay öğrenmeden yararlanarak el yazısını çizimden ayırıyor. Böylece el yazısıyla yazılan metinler kolayca seçilip kesilerek diğer bir belgeye klavye fontlarıyla yapıştırılabiliyor. Şekil tanıma özelliği kullanıcıların geometrik olarak mükemmel şekiller çizmesine ve bunları Notlar uygulamasına faydalı şemalar ve illüstrasyonlar eklerken istenilen yere yerleştirmesine olanak veriyor.

Veri algılayıcıları el yazısıyla yazılan telefon numaralarını, tarihleri ve adresleri de tanıyor ve kullanıcıların yazılan numaraya dokunarak arama yapmak, bir etkinliği doğrudan Takvim uygulamasına eklemek veya Harita uygulamasında bir yer göstermek gibi işlemler yapmasını sağlıyor.

Scribble özelliği öncelikle İngilizce, Geleneksel ve Basitleştirilmiş Çince desteği sunacak. Özellik ayrıca Çince ve İngilizceyi karışık olarak da algılayabilecek, böylece kullanıcılar dili değiştirmeden İngilizce ve Çince kelimeleri birlikte yazabilecek.

Artırılmış Gerçeklik Şimdi Daha da Gerçek

AR, daha önce mümkün olmayan şeylerin gerçekleşmesine yardımcı olan son derece güçlü bir teknoloji olduğunu kanıtladı. ARKit 4 ile birlikte sunulan yeni Depth API, geliştiricilerin iPad Pro’daki yeni LiDAR Tarayıcısı ile elde edilen daha da hassas derinlik verisine erişmesini sağlıyor. Geliştiriciler Depth API ile uygulamalarına, daha hassas sanal kıyafet deneme için vücut ölçülerini alma veya bir odayı boyamadan önce renklerin nasıl görüneceğini test etme gibi güçlü özellikler ekleyebiliyor. ARKit 4 ayrıca iOS ve iPadOS uygulamaları için Location Anchors özelliğini sunuyor. Apple Harita uygulamasındaki yeni haritanın yüksek çözünürlüklü verilerinden yararlanan bu özellik, sunulduğu yerlerde dünyanın belirli noktalarına AR deneyimleri ekleme imkanı veriyor.

Daha Fazla Şeffaflık ve Kontrol için Gelişmiş Gizlilik Özellikleri

Şimdi tüm uygulamalar takibe başlamadan önce kullanıcının iznini almak zorunda. Bu yıl içinde, geliştiricilerin gizlilik çalışmalarına dair kendi hazırladıkları özetler sade ve anlaşılması kolay bir biçimde App Store’daki ürün sayfalarında yer alacak. Ayrıca, kullanıcılar mevcut hesaplarını Apple ile Giriş Yap özelliğinden yararlanacak şekilde yükseltebilecek, uygulama geliştiricilerle tam konumları yerine yaklaşık konumlarını paylaşmayı tercih edebilecek ve uygulamaların mikrofon ve kamera kullanımı hakkında daha şeffaf bilgilere erişebilecekler.

