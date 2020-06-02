Apple mağazalarını tekrar kapatmaya başladı!

Ortaya çıkan iddialara göre, George Flyod'un ölümünden sonra ABD'de ortaya çıkan olayların büyümesi nedeniyle protestolar bambaşka bir boyuta geldi. Yaşanan olaylar sonucu Apple mağazaları da yağmalanmaya başladı. Bu nedenle Apple, karantina nedeniyle kapatıp tekrar açtığı mağazaları, yeniden kapatma kararı aldı.

9to5Mac isimli internet sitesinde yapılan açıklamalara göre bir Apple çalışanı, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak adına ABD'deki bazı mağazaları pazar günü kapalı tutma kararı aldıklarını açıkladı.

Apple, Corona virüs nedeniyle ABD'de kapattığı 271 mağazanın 100 tanesini tekrar açma planları yapıyordu.