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    HaberlerApple Haberleri Apple WatchOS 6.2.1 güncellemesini yayınladı!
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    09.04.2020 - 08:46 |

    Apple WatchOS 6.2.1 güncellemesini yayınladı!

    Apple, akıllı saat modelleri için WatchOS 6.2ç1 güncellemesini yayınladı. Yeni güncelleme bir önceki sürümde ortaya çıkan hataları düzeltiyor.

    Apple WatchOS 6.2.1 güncellemesini yayınladı!

    Apple akıllı saat modellerindeki bağlantı hatalarını gidermek için WatchOS 6.2.1 sürümünü yayınladı. Yeni özellikler yerine eski WatchOS sürümlerinde ortaya çıkan hataları gidermek amacıyla yayınlandı.

    Bir önceki WatchOS sürümünde FaceTime bağlantısı yapılırken birtakım sorunlar yaşandığı ortaya çıkmıştı. WatchOS 6.2.1 güncellemesi ile bu sorunlar ortadan kaldırıldı.

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