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    HaberlerApple Haberleri Apple'a 1 trilyon dolarlık dava açıldı!
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    11.06.2020 - 15:05 |

    Apple'a 1 trilyon dolarlık dava açıldı!

    Zaman zaman büyük şirketlere açılan davaları duyuyoruz. Şimdi de ABD'nin Missouri eyaletinde yaşayan Terrell Parker, Apple'a 1 trilyon dolarlık dava açtı. Peki, bu davanın nedeni ne?

    Apple'a 1 trilyon dolarlık dava açıldı!

    Apple'a açılan yeni 1 trilyon dolarlık yeni davanın nedenini Terrell Parker, 2018 yılında yaşanan bir hırsızlık olayı olarak gösteriyor. Arızalanan ürününü Apple Store'a götüren Parker, cihazın tamir edildiğini ancak tamir eden kişinin kendi telefonunu saklayıp, başka bir telefon verdiğini iddia ediyor.

    Yani Parker'ın açıklamalarına göre, kullandığı iPhone diğer modellerden daha farklı bir yazılıma sahipti. Apple Store'de çalışan kişi iddialara göre Parker'a; telefonun bazı ekran ayarlarını atlayabildiğini ve daha farklı bir FaceTime arayüzüne sahip olduğunu belirtti. Bu nedenle davacı, esas telefonu bir başkasıyla değiştirdiğini savunuyor.

    Parker, telefondaki şifreleri sıfırlamak ve uygulamaları yeniden yüklemek zorunda kaldığı için telefonunun değiştirildiğini anladığını iddia ediyor.

    Tüm bunların yanı sıra, Terrell Parker 2019 yılında Apple'dan 2 trilyon dolar isteyerek tekrar gündeme gelmişti.

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