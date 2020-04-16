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    HaberlerApple Haberleri iOS 13.4.5 Beta 2 ile birlikte Instagram için yeni özellik yayınlandı!
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    16.04.2020 - 14:50 |

    iOS 13.4.5 Beta 2 ile birlikte Instagram için yeni özellik yayınlandı!

    1 Nisan tarihinde yayınlanan iOS 13.4.5 Beta sürümünün ardından, Apple bugün yeni bir beta güncellemesi daha yayınladı. Yeni güncelleme, performans iyileştirmelerinin yanı sıra, Instagram için yeni bir özellik getiriyor.

    iOS 13.4.5 Beta 2 ile birlikte Instagram için yeni özellik yayınlandı!

    Apple'ın beli de en çok güncelleme yayınladığı iOS işletim sistemlerinden biri olan iOS 13 için yeni bir beta güncellemesi yayınlandı. 1 Nisan tarihinde yayınlanan iOS 13.4.5 Beta'dan sonra iOS 13.4.5 Beta 2'de yayınlanmış oldu. Yeni beta güncellemesi bir takım performans iyileştirmelerinin yanı sıra, Instagram için bir yeni özellik eklendi.

    Instagram için eklenen yeni özellik, 15 Nisan'da Türkiye'de kullanıma açılan müzik özelliği. Beta güncellemesi sayesinde artık, Apple Music kullanıcıları, Apple Music'te dinledikleri şarkıları Instagram'da kullanabilecek.

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