iOS 13.4.5 Beta 2 ile birlikte Instagram için yeni özellik yayınlandı!

Apple'ın beli de en çok güncelleme yayınladığı iOS işletim sistemlerinden biri olan iOS 13 için yeni bir beta güncellemesi yayınlandı. 1 Nisan tarihinde yayınlanan iOS 13.4.5 Beta'dan sonra iOS 13.4.5 Beta 2'de yayınlanmış oldu. Yeni beta güncellemesi bir takım performans iyileştirmelerinin yanı sıra, Instagram için bir yeni özellik eklendi.

Instagram için eklenen yeni özellik, 15 Nisan'da Türkiye'de kullanıma açılan müzik özelliği. Beta güncellemesi sayesinde artık, Apple Music kullanıcıları, Apple Music'te dinledikleri şarkıları Instagram'da kullanabilecek.