Siri artık daha da yetenekli! En zorlu görevleri bile yapabilecek

Geçen hafta yayınlanan iOS 14, iPadOS14 ve watchOS 14 güncellemeleriyle yepyeni bir görünüm ve özelliklere sahip olan Apple cihazlarında, dünyanın en popüler akıllı asistanı Siri yeni yeteneklerle karşımızda. Ayda 25 milyardan fazla kullanıcı isteğine cevap veren Siri 3 yıl öncesine göre artık 20 kattan daha fazla bilgiye sahip.

Türkiye’de Siri için iki yeni ses

Ayrıca Siri iOS 14’le birlikte Türkiye’de iki yeni sese sahip. Yeni bir kadın sesi ve Türkiye’deki kullanıcılarımıza ilk defa sunduğumuz yepyeni bir erkek sesi. Yapay öğrenme algoritmalarındaki gelişmeler sayesinde bu yeni seslerle Siri’nin konuşması ve tonlaması çok daha doğal; kurduğu cümleler çok daha akıcı hale geldi. Üstelik Siri artık Apple Watch’unuzda da ilk defa konuşuyor ve bu iki yeni sesle sorularınızı cevaplıyor.

Siri’nin yeni seslerini deneyimlemek için hemen Siri’ye en sevdiği şarkıyı, nasıl olduğunu ya da bayramda ne yaptığını sorabilirsin.

Siri artık daha kompakt bir tasarımla sorularınızı cevaplıyor

iOS 14 ile daha kompakt bir deneyimle kullanıcı isteklerini cevaplayan Siri, artık ekrandaki diğer işlerinize devam ederken size destek olmaya devam ediyor. Bir istek için Siri’ye seslendiğinizde Siri ekranın alt kısmından ortaya çıkıyor ve Siri size istediğiniz sonucu sunduğunda da bu bildirime benzer bir şekilde ekranın üst tarafında görülüyor. Arama sonuçları da size tam olarak istediğiniz bilgiyi bu kompakt tasarımda vermek için güncellendi.

Ayrıca yeni tasarım sayesinde Siri ile yapmak istediğinizi hızlıca yaparak bir sonraki işinize geçebiliyorsunuz. Siri bir uygulama açarken, müziği kontrol ederken, arama yaparken ya da yol tarifi alırken hemen ekrandan çıkıyor. Böylece ekrandaki bilgiye en hızlı şekilde ulaşıp kolayca bakabiliyorsunuz. Bu sayede ekranda başka bir bilgiyle ilgilenirken hızlıca aramanızı yapabiliyorsunuz; mesela yaptığınız bir listeye Siri’nin gerçek zamanlı madde eklemesi gibi.

Siri artık her zamankinden daha fazlasını yapıyor

Akıllı asistanınızdan sizin için pek çok görevi yerine getirmesini isteyebilirsiniz. Örneğin Siri, siz araba kullanırken, elleriniz doluyken veya hareket halinde olduğunuzda sizin için arama yapabilir ya da mesaj gönderebilir. Ayrıca mesajlarınızı AirPods’unuz üzerinden size okuyabilir. Hatta iş arkadaşınıza toplantıya gecikeceğinizi bildiren bir mesaj göndermek gibi proaktif önerilerde de bulunabilir. Böylece zahmetsiz bir şekilde hep bağlantıda kalırsınız.

Siri’den yapmasını isteyebileceğiniz bir kaç öneri:

Hoparlörden annemi ara

Burçin’e mesaj at: Gecikiyorum biraz yoldayım

WhatsApp’tan Burcu’ya mesaj at: Bir sonraki derse geç kalıyorum

Babamı FaceTime’dan ara

Siri ile Sesli Mesaj gönderebilirsiniz

Siri ile artık iOS, iPadOS ve CarPlay ile sesli mesajlar gönderebilirsiniz. Hatta bu güncelleme ile bunu SiriKit sayesinde 3. Parti uygulamalarla da yapabilmeniz mümkün.

Siri tüm gün yanınızda

Ayrıca Siri size günlük işlerinizde de destek oluyor. Siri ile kolayca alarm kurabilir, sayaçlar ve anımsatıcıları ayarlatabilirsiniz, toplantı planlayabilir ya da takviminizi kontrol edebilirsiniz. Cihazınızı elinize almadan tüm bunları sizin için yapan Siri, ayrıca günlük rutinlerinizden hareketle ihtiyaçlarınızı tahmin ederek rahat bir gün geçirmenize yardımcı olabilir.

Siri’nin günlük hayatta size daha fazla yardımcı olmasını sağlayacak bir kaç öneri:

Hey Siri, beni sabah 06:30’da uyandır

Arabaya bindiğimde markete uğramam gerektiğini hatırlat

Takvimiminde bugün için başka ne var?

10 dakikadan geri say

Yarın hava nasıl?

Bir alışveriş listesi yap

Siri ile Müzik keyfi

Apple Music ile Siri mükemmel bir uyum içinde çalışıyor. Siri’den hoşunuza gidecek yeni bir şarkı bulmasını, sevdiğiniz bir albümü çalmasını, hatta hayranı olduğunuz gruplarla ilgili soruları yanıtlamasını bile isteyebilirsiniz. Siri, spor salonuna vardığınızda veya eve dönmek için yola çıktığınızda en sevdiğiniz çalma listesini önerebilir. Dinlemeye başlamak için bir dokunuş yeter.

Siz de Siri’den aşağıdaki istekleri yapmasını isteyebilirsiniz:

Bu çalan hangi şarkı?

Sevdiğim bir şeyler çal

Gaye Su Akyol’un son albümünü çal

Bu şarkı ne zaman çıktı?

Siri 3 yıl öncesine göre 20 kattan fazla bilgili

Siri ile elleriniz doluyken bile istediğiniz bilgiye hızla ulaşabilir, hesaplamalar yapabilir veya yeni bir şey öğrenebilirsiniz. Tek yapmanız gereken Siri’ye sormak. Ondan herhangi bir şey istemediğinizde bile, Siri arka planda kişisel asistanınız gibi çalışıyor. Apple Watch’taki Siri saat kadranı, ya da iOS 14 ile yeni gelen Siri Araç takımı bunun en güzel örnekleri. Etkinlikleri, haberleri, bildirimleri ve daha fazlasını tam da ihtiyaç duyduğunuz anda gösteren harika bir özellik!

Eminim aklınızda çok soru vardır. Siri’ye sorabileceğiniz sorulardan birkaç örnek:

49 dolar kaç lira eder?

67 kere 241 kaç eder?

Apple hisseleri bugün nasıl gidiyor?

Beşiktaş bu hafta kiminle oynuyor?

Galatasaray’ın ligdeki durumu nasıl?

Fenerbahçe’nin forvetleri kim?

Sertab Erener’in doğum günü ne zaman?

Cem Yılmaz kaç yaşında?

Tarkan nerede doğdu?

Zorlu görevleri Siri’den isteyebilirsiniz

Siri olağanüstü bir hızla çocuklarınızın fotoğraflarını bulabilir, park halindeki otomobilinizin yerini gösterebilir veya devasa bir dosya yığını içinden aradığınızı bulup çıkarabilir. Ayrıca Siri’nin bu yetenekleri her Apple cihazı için optimize edildi. Bu sayede, nerede olursanız olun ihtiyacınız olan yardımı alabilirsiniz.

Tüm Apple cihazlarında Siri’ye sorabileceğiniz sorulardan bazıları:

Hey Siri, AirPods’umu kaybettim

Babamla İzmir’de çektiğim fotoğrafları göster

Geçen yaz sahildeki fotoğraflarımı göster

Dün üzerinde çalıştığım sunumu aç

Bence Siri ile sohbet etmenin tam zamanı; Siri her zamankinden fazlasını yapıyor.