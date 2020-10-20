Attrib Komutu Nedir, Ne İşe Yarar? Attrib İle Gizlenen Dosyalar Nasıl Tekrar Açılır?

Attrib komutu, windows sürümüne sahip işletimlerin genellikle bilgisayarlar üzerinden işlenip, düzenlenebildiği komutlara verilmektedir.

Attrib Komutu Nedir?

Attrib komutu, windows işletim özelliğine sahip her türlü bilgisayarda bulunan bir düzenleme komutudur. Bu komut sayesinde herhangi bir bilgisayar türünde bulunan klasörler ve bu klasörlere ait birtakım özellikler, attrib komutu yardımıyla görüntülenip, düzenlenebilmektedir. Bu sebeple attrib komutuna girmek isteyen biri, ilk önce attrib komutuna ait istemi sayfasına giriş yapabilmelidir.

Açılan istemi sayfası üzerinden de bilgisayarınızın içinde bulunan klasörler aracılığıyla değiştirmek istediğiniz dosya ya da harfler, attrib komutuyla değişkenlik gösterecektir. Attrib komutunda dosya değişikliği içinde kullanılan bazı harfler mevcuttur. Bu harfler genel olarak, dosyaların özniteliği ile ilgilidir. +a harfi arşivi ayarlarken, +h harfi de dosya için gereken gizlilik ayarlarını oluşturur. Bunun gibi çokça bulunan ve kullanılan harf aralığı genel itibariyle, komut anahtarı üzerinden şekillenir.

Attrib Komutu Ne İşe Yarar?

Attrib komutu genel olarak, bilgisayar dosyaları üzerinde değişmek ya da görüntülenmek istenen erişimi sağlamaktadır. Bu yüzden attrib komutundan yararlanmak isteyen biri ilk olarak, bilgisayarın arama motoru üzerinden komut sistemi sayfasını açmalıdır. Daha sonra bilgisayar içinde aranmak istenen bölüme attrib yazılmalıdır.

Kişinin önüne çıkan attrib komutuna da, eklenmek istenen bir komut anahtarı girilmelidir. Açılan klasör dosyalarının birinde değiştirmek istediğiniz bir dosyanın özniteliğini, dosya adresine yazmanız gerekmektedir. Son olarak, yazılan adresin ardından enter'a basılmalıdır. Böylece kişi, attrib komutu işlemini gerçekleştirmiş olacaktır.

Attrib İle Gizlenen Dosyalar Nasıl Tekrar Açılır?

Attrib komutunun yardımıyla, Windows işletim sistemli bilgisayarlara işlenen virüs yazılımları sebebiyle bazen kişi, istediği bir klasöre erişmekte zorlanabilir. Böyle bir durumda gizlenen dosyaların tekrar açılması için komut işlemi gerçekleştirilmelidir.

Bunun içinde ilk olarak bilgisayarın denetim bölümünde yer alan dosya gezgini ve seçenekleri açılmalıdır. Daha sonra gizli dosya, klasörler ve sürücüleri göster seçeneği görünüm sekmesinde seçilmelidir. Bunun haricinde masaüstü penceresinde görünen sekmeleri aşağıya doğru kaydırarak, korunan işletim sistemi dosyalarını gizle bölümü seçilerek, işaret kaldırılmalıdır. Son olarak attrib komutuna girerek, g harfine ait sürücü kullanılmalı ve gizli dosyaların görünümü açılmalıdır.