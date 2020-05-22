Bayrama Özel İndirimler ve Hediye Rehberi

DJI MAVIC AIR 2

Güç taşınabilirlikle buluşuyor: Yaratıcılığınızı geliştirmek için mükemmel çözüm

Öne Çıkan Teknolojik Özellikler:

1/2 inç görüntü sensörü, 4K / 60fps video çekim ve 48 megapiksel fotoğraf kalitesi ile ultra net görüntüler

Geliştirilmiş HDR - fotoğraf, video ve panorama

8K hyperlapse ve QuickShots ile sinematik içerikler

34 dakikaya kadar uçuş süresi

Gelişmiş Pilot Destek Sistemi (APAS) 3.0 ile uçuş engellerinden kaçınma

10km uzaklığa kadar sağlanabilen 1080p video aktarımı özelliyle daha net görüntüler

Fiyat

Standart: 6.799 TL

Fly More Combo: 8.449 TL

DJI MAVIC 2 PRO

İkonik görüntü kalitesi ve endüstri lideri teknoloji

Öne Çıkan Teknolojik Özellikler:

Hasselblad L1D-20c kamerayla donatıldı

20 megapiksel kalitede havadan çekim

30 fps'de yüksek kaliteli UHD 4K video kayıt özelliği

Uzun menzil iletimi ile 31 dakikalık uçuş süresi

Gezginler ve maceracılar için katlanabilir ve kompakt tasarım

Güvenlik amaçlı çok yönlü engel sensörleri

ActiveTrack, Hyperlapse, Sinema modu, Timelapse gibi önceden programlanabilen akıllı özellikler

Fiyat

Standart: 14.199 TL 'den 12.999 TL'ye inen fiyatıyla

Fly More Combo: 18.399 TL'den 16.699 TL'ye inen fiyatıyla

DJI MAVIC MINI

DJI'dan en küçük, hafif ve katlanabilir özellikli dron.

Öne Çıkan Teknolojik Özellikleri:

249 gram ağırlığındaki Mavic Mini dron kategorisindeki en güvenli üründür

2,7K video, saniyede 60 kare 1080p video veya 12 megapiksel fotoğraf da dahil olmak üzere yüksek kaliteli görüntü yakalama kabiliyeti

Özel uzaktan kumanda aracılığıyla kolay kullanım ve uçuş deneyimi

Ultra hafif tasarım ve yüksek nitelikli motorlar Mavic Mini'ye 30 dakikaya kadar uçuş süresi sağlayarak kullanıcılara keşif ve içerik yakalamak için daha fazla zaman tanıyor

30 dakika kesintisiz uçuş süresi. Rocket, Circle, Dronie, Helix ve QuickShots uçuşları arasında kolay geçiş yapabilme özelliği

360 derece pervane kontrolü, iki yönlü şarj istasyonu, 3 adet batarya ve mini seyahat çantası bulunuyor.

Fiyat

Standart: 3.349 TL 'den 2.999 TL'ye inen fiyatıyla

Fly More Combo: 4.299 TL'den 3.999 TL'ye inen fiyatıyla

DJI OSMO POCKET

Kullanımı kolay DJI Osmo Pocket ile hayatın en güzel anlarını yakalayın.

Öne Çıkan Özellikleri:

Kendi ekseni etrafında dönebilen gimbal sayesinde kaliteli fotoğraf ve videolar çekmenize olanak sağlar

1/2,3 inç'lik sensör sayesinde 12 megapiksel fotoğraflar ve 100 Mbps'de saniyede 60 kareye kadar (fps) 4K video kaydı

Dolu şarjla 2 saat boyunca çekim yapılabilir

ActiveTrack, FaceTrack, Timelapse, FPV Mode ve 3x3 & 180° Panorama modu gibi akıllı özellikler.

Fiyat

3.259 TL 'den 2.599 TL'ye inen fiyatıyla

DJI OSMO MOBILE 3

Gelişmiş, basit özellikleri ve yeni tasarımıyla hayatın unutulmaz anlarını sinematik kalitede yakalayın.

Öne Çıkan Özellikleri:

Katlanabilir özelliği sayesinde tek elle kolay kullanım sağlar

Portre ve manzara çekimleri arasında tek tuşla geçiş özelliği

Hikaye Modu, Hareketle Komut, Spor Modu, ActiveTrack 3.0, TimeLapse & MotionLapse, HyperLapse, Panaroma ve Slow Motion modları.

Fiyat

Standart: 999 TL'den 799.20 TL'ye inen fiyatıyla

Combo: 1.099 TL'den - 919 TL'ye inen fiyatıyla

DJI RONIN-SC

Aynasız kameralar için tek elle sabitleyici DJI Ronin- SC ile kompakt ve akıcı görüntüler elde edin

Öne Çıkan Özellikleri:

Yaklaşık 1 kilogram ağırlığıyla taşınabilir ve seyahat dostu

Magnezyum, çelik, alüminyum ve kompozit plastik gibi yüksek kaliteli malzemelerle üretilmiştir

2 kilograma kadar taşıma kapasitesine sahip güçlü ve yüksek kaliteli motorlar

11 saate kadar pil ömrü

Yeni tasarım özellikleriyle birlikte kamera dengelemeyi basitleştirmek için 3 eksenli kilitlere sahip

Yeni özellikler arasında bir nesneyi otomatik olarak izleyen Force Mobile ve ActiveTrack 3.0 yer alıyor.

Fiyat

Standart: 3.299 TL'den 2.399 TL'ye inen fiyatıyla

Combo: 3.999 TL'den 3.199 TL'ye inen fiyatıyla

DJI ROBOMASTER S1

Yapay zeka, mühendislik ve robotik özelliklerini tanıtan eğlenceli ve interaktif oyuncak.

Öne Çıkan Özellikleri:

Scratch 3.0 veya Python ile programlama

Birkaç solo ve çok oyunculu mod içerir

Otonom sürüş, takip modu ve alkış tanıma gibi özellikleri öğreten hat takibi de dahil olmak üzere 6 akıllı fonksiyon gerçekleştirme özelliği

Çok yönlü hareket ve hassas kontrol için özel fırçasız motor ve 12 silindirli dört Mecanum tekerlekli

Nesneleri tanımlamak, sesleri tanımak, yanıt vermek ve diğer birimlerden sinyal almak için FPV kamera ve yapay görme teknolojisini kullanır.

Fiyat

4.399 TL'den 3.399 TL'ye inen fiyatıyla