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    HaberlerTeknoloji Haberleri Bayrama Özel İndirimler ve Hediye Rehberi
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    22.05.2020 - 11:32 |

    Bayrama Özel İndirimler ve Hediye Rehberi

    DJI; bayramın ve Babalar Günü'nün yaklaştığı bu dönemde hayatın özel anlarını yakalamaya, sevdiklerimizle bağ kurmaya ve kullanıcılarını eğlendirmeye yardımcı olmak için en iyi ürünlerini cazip indirimlerle sunuyor.

    Bayrama Özel İndirimler ve Hediye Rehberi

    DJI MAVIC AIR 2

    Güç taşınabilirlikle buluşuyor: Yaratıcılığınızı geliştirmek için mükemmel çözüm

    Öne Çıkan Teknolojik Özellikler:

    • 1/2 inç görüntü sensörü, 4K / 60fps video çekim ve 48 megapiksel fotoğraf kalitesi ile ultra net görüntüler
    • Geliştirilmiş HDR - fotoğraf, video ve panorama
    • 8K hyperlapse ve QuickShots ile sinematik içerikler
    • 34 dakikaya kadar uçuş süresi
    • Gelişmiş Pilot Destek Sistemi (APAS) 3.0 ile uçuş engellerinden kaçınma
    • 10km uzaklığa kadar sağlanabilen 1080p video aktarımı özelliyle daha net görüntüler

    Fiyat

    Standart: 6.799 TL

    Fly More Combo: 8.449 TL

    DJI MAVIC 2 PRO

    İkonik görüntü kalitesi ve endüstri lideri teknoloji

    Öne Çıkan Teknolojik Özellikler:

    • Hasselblad L1D-20c kamerayla donatıldı
    • 20 megapiksel kalitede havadan çekim
    • 30 fps'de yüksek kaliteli UHD 4K video kayıt özelliği
    • Uzun menzil iletimi ile 31 dakikalık uçuş süresi
    • Gezginler ve maceracılar için katlanabilir ve kompakt tasarım
    • Güvenlik amaçlı çok yönlü engel sensörleri
    • ActiveTrack, Hyperlapse, Sinema modu, Timelapse gibi önceden programlanabilen akıllı özellikler

    Fiyat

    Standart: 14.199 TL 'den 12.999 TL'ye inen fiyatıyla

    Fly More Combo: 18.399 TL'den 16.699 TL'ye inen fiyatıyla

     

    DJI MAVIC MINI

    DJI'dan en küçük, hafif ve katlanabilir özellikli dron.

    Öne Çıkan Teknolojik Özellikleri:

    • 249 gram ağırlığındaki Mavic Mini dron kategorisindeki en güvenli üründür
    • 2,7K video, saniyede 60 kare 1080p video veya 12 megapiksel fotoğraf da dahil olmak üzere yüksek kaliteli görüntü yakalama kabiliyeti
    • Özel uzaktan kumanda aracılığıyla kolay kullanım ve uçuş deneyimi
    • Ultra hafif tasarım ve yüksek nitelikli motorlar Mavic Mini'ye 30 dakikaya kadar uçuş süresi sağlayarak kullanıcılara keşif ve içerik yakalamak için daha fazla zaman tanıyor
    • 30 dakika kesintisiz uçuş süresi. Rocket, Circle, Dronie, Helix ve QuickShots uçuşları arasında kolay geçiş yapabilme özelliği
    • 360 derece pervane kontrolü, iki yönlü şarj istasyonu, 3 adet batarya ve mini seyahat çantası bulunuyor.

    Fiyat

    Standart: 3.349 TL 'den 2.999 TL'ye inen fiyatıyla

    Fly More Combo: 4.299 TL'den 3.999 TL'ye inen fiyatıyla

     

    DJI OSMO POCKET
    Kullanımı kolay DJI Osmo Pocket ile hayatın en güzel anlarını yakalayın.

     

    Öne Çıkan Özellikleri:

    • Kendi ekseni etrafında dönebilen gimbal sayesinde kaliteli fotoğraf ve videolar çekmenize olanak sağlar
    • 1/2,3 inç'lik sensör sayesinde 12 megapiksel fotoğraflar ve 100 Mbps'de saniyede 60 kareye kadar (fps) 4K video kaydı
    • Dolu şarjla 2 saat boyunca çekim yapılabilir
    • ActiveTrack, FaceTrack, Timelapse, FPV Mode ve 3x3 & 180° Panorama modu gibi akıllı özellikler.

    Fiyat

    3.259 TL 'den 2.599 TL'ye inen fiyatıyla

    DJI OSMO MOBILE 3

    Gelişmiş, basit özellikleri ve yeni tasarımıyla hayatın unutulmaz anlarını sinematik kalitede yakalayın.

    Öne Çıkan Özellikleri:

    • Katlanabilir özelliği sayesinde tek elle kolay kullanım sağlar
    • Portre ve manzara çekimleri arasında tek tuşla geçiş özelliği
    • Hikaye Modu, Hareketle Komut, Spor Modu, ActiveTrack 3.0, TimeLapse & MotionLapse, HyperLapse, Panaroma ve Slow Motion modları.

     

    Fiyat

    Standart: 999 TL'den 799.20 TL'ye inen fiyatıyla

    Combo: 1.099 TL'den - 919 TL'ye inen fiyatıyla

    DJI RONIN-SC
    Aynasız kameralar için tek elle sabitleyici DJI Ronin- SC ile kompakt ve akıcı görüntüler elde edin

    Öne Çıkan Özellikleri:

    • Yaklaşık 1 kilogram ağırlığıyla taşınabilir ve seyahat dostu
    • Magnezyum, çelik, alüminyum ve kompozit plastik gibi yüksek kaliteli malzemelerle üretilmiştir
    • 2 kilograma kadar taşıma kapasitesine sahip güçlü ve yüksek kaliteli motorlar
    • 11 saate kadar pil ömrü
    • Yeni tasarım özellikleriyle birlikte kamera dengelemeyi basitleştirmek için 3 eksenli kilitlere sahip
    • Yeni özellikler arasında bir nesneyi otomatik olarak izleyen Force Mobile ve ActiveTrack 3.0 yer alıyor.

    Fiyat

    Standart: 3.299 TL'den 2.399 TL'ye inen fiyatıyla

    Combo: 3.999 TL'den 3.199 TL'ye inen fiyatıyla

    DJI ROBOMASTER S1
    Yapay zeka, mühendislik ve robotik özelliklerini tanıtan eğlenceli ve interaktif oyuncak.

    Öne Çıkan Özellikleri:

    • Scratch 3.0 veya Python ile programlama
    • Birkaç solo ve çok oyunculu mod içerir
    • Otonom sürüş, takip modu ve alkış tanıma gibi özellikleri öğreten hat takibi de dahil olmak üzere 6 akıllı fonksiyon gerçekleştirme özelliği
    • Çok yönlü hareket ve hassas kontrol için özel fırçasız motor ve 12 silindirli dört Mecanum tekerlekli
    • Nesneleri tanımlamak, sesleri tanımak, yanıt vermek ve diğer birimlerden sinyal almak için FPV kamera ve yapay görme teknolojisini kullanır.

    Fiyat

    4.399 TL'den 3.399 TL'ye inen fiyatıyla

    Bisikletlinin yaptığı bu hareket yürekleri ağızlara getirdiZeytinburnu sahil yolunda bir kamyonete tutunarak ilerleyen bisiklet sürücüsü yürekleri ağızlara getirdi. Bisikletlinin tehlikeli yolcuğu başka bir sürücü tarafından cep telefonun kaydedildi.
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