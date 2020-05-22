Bayrama Özel İndirimler ve Hediye Rehberi
DJI; bayramın ve Babalar Günü'nün yaklaştığı bu dönemde hayatın özel anlarını yakalamaya, sevdiklerimizle bağ kurmaya ve kullanıcılarını eğlendirmeye yardımcı olmak için en iyi ürünlerini cazip indirimlerle sunuyor.
DJI MAVIC AIR 2
Güç taşınabilirlikle buluşuyor: Yaratıcılığınızı geliştirmek için mükemmel çözüm
Öne Çıkan Teknolojik Özellikler:
- 1/2 inç görüntü sensörü, 4K / 60fps video çekim ve 48 megapiksel fotoğraf kalitesi ile ultra net görüntüler
- Geliştirilmiş HDR - fotoğraf, video ve panorama
- 8K hyperlapse ve QuickShots ile sinematik içerikler
- 34 dakikaya kadar uçuş süresi
- Gelişmiş Pilot Destek Sistemi (APAS) 3.0 ile uçuş engellerinden kaçınma
- 10km uzaklığa kadar sağlanabilen 1080p video aktarımı özelliyle daha net görüntüler
Fiyat
Standart: 6.799 TL
Fly More Combo: 8.449 TL
DJI MAVIC 2 PRO
İkonik görüntü kalitesi ve endüstri lideri teknoloji
Öne Çıkan Teknolojik Özellikler:
- Hasselblad L1D-20c kamerayla donatıldı
- 20 megapiksel kalitede havadan çekim
- 30 fps'de yüksek kaliteli UHD 4K video kayıt özelliği
- Uzun menzil iletimi ile 31 dakikalık uçuş süresi
- Gezginler ve maceracılar için katlanabilir ve kompakt tasarım
- Güvenlik amaçlı çok yönlü engel sensörleri
- ActiveTrack, Hyperlapse, Sinema modu, Timelapse gibi önceden programlanabilen akıllı özellikler
Fiyat
Standart: 14.199 TL 'den 12.999 TL'ye inen fiyatıyla
Fly More Combo: 18.399 TL'den 16.699 TL'ye inen fiyatıyla
DJI MAVIC MINI
DJI'dan en küçük, hafif ve katlanabilir özellikli dron.
Öne Çıkan Teknolojik Özellikleri:
- 249 gram ağırlığındaki Mavic Mini dron kategorisindeki en güvenli üründür
- 2,7K video, saniyede 60 kare 1080p video veya 12 megapiksel fotoğraf da dahil olmak üzere yüksek kaliteli görüntü yakalama kabiliyeti
- Özel uzaktan kumanda aracılığıyla kolay kullanım ve uçuş deneyimi
- Ultra hafif tasarım ve yüksek nitelikli motorlar Mavic Mini'ye 30 dakikaya kadar uçuş süresi sağlayarak kullanıcılara keşif ve içerik yakalamak için daha fazla zaman tanıyor
- 30 dakika kesintisiz uçuş süresi. Rocket, Circle, Dronie, Helix ve QuickShots uçuşları arasında kolay geçiş yapabilme özelliği
- 360 derece pervane kontrolü, iki yönlü şarj istasyonu, 3 adet batarya ve mini seyahat çantası bulunuyor.
Fiyat
Standart: 3.349 TL 'den 2.999 TL'ye inen fiyatıyla
Fly More Combo: 4.299 TL'den 3.999 TL'ye inen fiyatıyla
DJI OSMO POCKET
Kullanımı kolay DJI Osmo Pocket ile hayatın en güzel anlarını yakalayın.
Öne Çıkan Özellikleri:
- Kendi ekseni etrafında dönebilen gimbal sayesinde kaliteli fotoğraf ve videolar çekmenize olanak sağlar
- 1/2,3 inç'lik sensör sayesinde 12 megapiksel fotoğraflar ve 100 Mbps'de saniyede 60 kareye kadar (fps) 4K video kaydı
- Dolu şarjla 2 saat boyunca çekim yapılabilir
- ActiveTrack, FaceTrack, Timelapse, FPV Mode ve 3x3 & 180° Panorama modu gibi akıllı özellikler.
Fiyat
3.259 TL 'den 2.599 TL'ye inen fiyatıyla
DJI OSMO MOBILE 3
Gelişmiş, basit özellikleri ve yeni tasarımıyla hayatın unutulmaz anlarını sinematik kalitede yakalayın.
Öne Çıkan Özellikleri:
- Katlanabilir özelliği sayesinde tek elle kolay kullanım sağlar
- Portre ve manzara çekimleri arasında tek tuşla geçiş özelliği
- Hikaye Modu, Hareketle Komut, Spor Modu, ActiveTrack 3.0, TimeLapse & MotionLapse, HyperLapse, Panaroma ve Slow Motion modları.
Fiyat
Standart: 999 TL'den 799.20 TL'ye inen fiyatıyla
Combo: 1.099 TL'den - 919 TL'ye inen fiyatıyla
DJI RONIN-SC
Aynasız kameralar için tek elle sabitleyici DJI Ronin- SC ile kompakt ve akıcı görüntüler elde edin
Öne Çıkan Özellikleri:
- Yaklaşık 1 kilogram ağırlığıyla taşınabilir ve seyahat dostu
- Magnezyum, çelik, alüminyum ve kompozit plastik gibi yüksek kaliteli malzemelerle üretilmiştir
- 2 kilograma kadar taşıma kapasitesine sahip güçlü ve yüksek kaliteli motorlar
- 11 saate kadar pil ömrü
- Yeni tasarım özellikleriyle birlikte kamera dengelemeyi basitleştirmek için 3 eksenli kilitlere sahip
- Yeni özellikler arasında bir nesneyi otomatik olarak izleyen Force Mobile ve ActiveTrack 3.0 yer alıyor.
Fiyat
Standart: 3.299 TL'den 2.399 TL'ye inen fiyatıyla
Combo: 3.999 TL'den 3.199 TL'ye inen fiyatıyla
DJI ROBOMASTER S1
Yapay zeka, mühendislik ve robotik özelliklerini tanıtan eğlenceli ve interaktif oyuncak.
Öne Çıkan Özellikleri:
- Scratch 3.0 veya Python ile programlama
- Birkaç solo ve çok oyunculu mod içerir
- Otonom sürüş, takip modu ve alkış tanıma gibi özellikleri öğreten hat takibi de dahil olmak üzere 6 akıllı fonksiyon gerçekleştirme özelliği
- Çok yönlü hareket ve hassas kontrol için özel fırçasız motor ve 12 silindirli dört Mecanum tekerlekli
- Nesneleri tanımlamak, sesleri tanımak, yanıt vermek ve diğer birimlerden sinyal almak için FPV kamera ve yapay görme teknolojisini kullanır.
Fiyat
4.399 TL'den 3.399 TL'ye inen fiyatıyla