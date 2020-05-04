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    HaberlerTeknoloji Haberleri Call of Duty: Mobile'ın yeni sezonu Vahşi Batı temasıyla başlıyor
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    04.05.2020 - 09:31 |

    Call of Duty: Mobile'ın yeni sezonu Vahşi Batı temasıyla başlıyor

    Call of Duty: Mobile’ın benzersiz bir vahşi batı temalı 6. Sezonu olan ‘’Bir Zamanlar Rust'da’’ (Once Upon a Time in Rust) güncellemesi Android ve iOS üzerinden artık erişilebilir durumda.

    Call of Duty: Mobile'ın yeni sezonu Vahşi Batı temasıyla başlıyor

    Call of Duty: Mobile'ın Vahşi Batı temalı 6. sezonu çok yakında başlayacak. Peki, sevilen mobil oyuna 6. sezon ile birlikte gelecek yenilikler neler? 6. sezon güncellemesi Call of Duty: Mobile'ye neler katacak?

    Yeni sezonla birlikte oyuna gelen yeni içerikler ve güncellemeler ise şu şekilde;

    Bir Zamanlar Rust’ta Savaş Bileti (Battle Pass),

    Ghost için kovboy ve Seraph için Desperada kıyafetleri,

    Outlaw keskin nişancı tüfeği ve Wild West MSMC dahil yeni silahlar,

    Ücretsiz savaş biletinde yeni operator yeteneği; Annihilator (Black Ops 4'ten),

    Call of Duty: Mobile World Championship 2020 Turnuvası 30 Nisan’da başlıyor.

    Üç yeni çok oyunculu oyun modu

    Kill Confirmed

    Capture The Flag

    1v1 Duel

    İki yeni çok oyunculu harita: Rust ve Saloon,

    Gold Rush ve Rust the Dust dahil yeni etkinlikler,

    Mağazadan ulaşılabilir yeni ürünler,

    Çeşitli kullanıcı arayüzü güncellemeleri, silah dengesi ve oyun optimizasyonları.

    Magazin Haberleri Bülteni (4 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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