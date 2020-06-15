Deezer podcast yayınları Türkiye’deki kullanıcılara sunuyor

Kullanıcılar müzik, kişisel gelişim, yemek, tarih, iş haberleri ve talk show gibi konularda 11 kategoride ve 15 farklı türde podcast arasından seçim yapabiliyor.

Kullanıcıların seçimine yardımcı olacak en sevilen podcastlerden bazıları :

Türkçe seçkiler:

Bunu ben de yaparım : İbrahim Selim ve ekibinin hazırlayıp sunduğu, kent insanının canını sıkan, anksiyetesini arttırıp, çıldırtmanın eşiğine getiren her konunun masaya yatırılarak atomlarına ayrıldığı bir podcast serisi!

İbrahim Selim ve ekibinin hazırlayıp sunduğu, kent insanının canını sıkan, anksiyetesini arttırıp, çıldırtmanın eşiğine getiren her konunun masaya yatırılarak atomlarına ayrıldığı bir podcast serisi! Zihnimin Kıvrımları: Hayatımızın her yanını kaplayan teknoloji bizim isteğimizle mi şekilleniyor yoksa o mu bizi şekillendiriyor? Araçlarının aracı haline gelmiş insanoğlunun yüzleşmesine dair bir ifade tutanağı. Teknoloji ve Trend Yazarı M. Serdar Kuzuloğlu’nun zihin kıvrımlarına davetlisiniz.

Hayatımızın her yanını kaplayan teknoloji bizim isteğimizle mi şekilleniyor yoksa o mu bizi şekillendiriyor? Araçlarının aracı haline gelmiş insanoğlunun yüzleşmesine dair bir ifade tutanağı. Teknoloji ve Trend Yazarı M. Serdar Kuzuloğlu’nun zihin kıvrımlarına davetlisiniz. Açık Bilim Podcast : Açık Bilim Podcast: Türkiye’nin ilk ve en uzun soluklu bilim podcast kanalı.

Açık Bilim Podcast: Türkiye’nin ilk ve en uzun soluklu bilim podcast kanalı. Girişimci Muhabbeti: Girişimcilik ile ilgili Barış Koçdur, Samican Tandoğdu ve Tuna Yaprak tarafından yayınlanan haftalık Türkçe Podcast. Girişimci, yatırımcı ve bu konularla ilgilenenler için haftalık bilgi kaynağı.

Girişimcilik ile ilgili Barış Koçdur, Samican Tandoğdu ve Tuna Yaprak tarafından yayınlanan haftalık Türkçe Podcast. Girişimci, yatırımcı ve bu konularla ilgilenenler için haftalık bilgi kaynağı. O Tarz mı?: Can Bonomo, Can Sungur, Bengi Apak ve Can Temiz ‘in herşey hakkında konuştukları “o tarz” bir öneri programı.

Can Bonomo, Can Sungur, Bengi Apak ve Can Temiz ‘in herşey hakkında konuştukları “o tarz” bir öneri programı. Teknosafari: Teknoloji dünyasından son gelişmeler, inovasyon, dijital dönüşüm ve daha fazlasının ele ele alındığı podcast serisinde Timur Akkurt her hafta yayınlanan 3 program ile öne çıkan konuları masaya yatırıyor.

İngilizce seçkiler:

BBC Global News Podcast: BBC News haberlerinden günlük haber başlıkları.

BBC News haberlerinden günlük haber başlıkları. Oprah’s Super Soul Conversations: Oprah Winfrey’in fikir liderleri, en çok satan yazarlar, spirituel aydınlar ve wellness uzmanları ile yaptığı röportajlardan bizzat seçtiği seri

Oprah Winfrey’in fikir liderleri, en çok satan yazarlar, spirituel aydınlar ve wellness uzmanları ile yaptığı röportajlardan bizzat seçtiği seri Pop Culture Happy Hour: En son çıkan filmler, kitaplar, müzik ve televizyon hakkında eğlenceli ve özgür bir sohbet.

En son çıkan filmler, kitaplar, müzik ve televizyon hakkında eğlenceli ve özgür bir sohbet. When Women Win: Dünyanın farklı yerlerinden kadın rol modeller ilham veren hikayelerini ve kişisel ve profesyonel başarı için önerilerini paylaşıyorlar. .

Podcast severler hiç bitmeyen eğlence için Deezer’ın kişiselleştirilmiş önerileri ile yeni keşifler yapabilecekler.

Henüz bir aydan kısa bir zaman önce Türkiye lansmanını gerçekleştirirken kullanıcılarına bölgedeki en zengin ve çeşitli arşivi vaat ettiklerini belirten Deezer Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye CEO’su Tarek Mounir, “Bugün sadece müzik arşivimizi büyütmekle kalmıyoruz ama aynı zamanda Türkiye’nin en sevdiği podcast yayınlarını da ekliyoruz!‘Şovlar’ sekmemiz yepyeni bir içerik dünyasına açılıyor. Tıpkı müzik listelerimizde yaptığımız gibi burada da size dinleyecek yeni içerikler sunmak için en güncel podcastler’i eklemeye devam edeceğiz” dedi.