Drone’ların harikalar yarattığı alanlar

Erdal Kaplanseren

erdal@layka.com.tr

Twitter: @Kaplanseren

Kullanım amacına göre üretilen drone’lar gelişen teknoloji ile beraber büyük bir hızla hayatlarımızda yerini alıyor. Kumandalar üzerindeki LCD ekranlar sayesinde sürüş sırasında çekimler de eşzamanlı olarak görüntülenebilen drone’lar, pek çok farklı alanda kullanılabiliyor.

Reklamcılık

Drone’ların en yoğun kullanıldığı alanlardan biri reklamcılık. Devrim harikası drone’lar sayesinde havadan çekilen fotoğraflar ve videolar tanıtım amacıyla kullanılıyor. Drone’lar uzaktan kontrol edilip belirli bir bölgenin fotoğraflarını çekebiliyor.

Taşımacılık

Amozon başta olmak üzere e-ticaret sektöründeki birçok şirket taşımacılık için drone’lara yatırım yapıyor. Drone, alt bölüme yerleştirilen mekanizmayla yük taşıyabiliyor. Drone’lar online alışveriş ve online yemek siparişleri için kullanılıyor.

Yangın söndürme

İnsansız hava araçları 50 metre yüksekliğe çıkabiliyor. Bu nedenle orman yangınlarına müdehale edilebilmesini sağlıyor. Drone’lar uzaktan kontrol edilerek haznesindeki suyu havadan boşaltıyor ve yangın söndürmeden aktif rol oynuyor.

Arama - kurtarma çalışmaları

Drone’lar, kamera ve manyetik dalgaları algılayabilen sensörden oluşan modül yardımıyla arama kurtarma cihazına dönüşebiliyorlar. Kamera ve sensörler her türlü drone’lara entegre edilebiliyor. Böylece boğulma vakalarında havadan tespit yapılabiliyor.

Trafik polisi

Kara trafiğindeki yoğunluk nedeniyle trafik polisleri her kural ihlalini tespit edemeyebiliyor. Drone’lar trafik polislerinin yerini alıyor. Öyle ki“Helikopter ve Drone ile Trafik Denetimleri” kapsamında drone ile 12.911 saat uçuş yapılarak 71.848 trafik kural ihlali tespit edildi.