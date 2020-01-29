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    HaberlerTeknoloji Haberleri Drone’ların harikalar yarattığı alanlar
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    29.01.2020 - 14:53 |

    Drone’ların harikalar yarattığı alanlar

    İnsansız hava araçları drone’lar birçok farklı şirket tarafından farklı alanlarda aktif olarak kullanılabiliyor. Drone’lar son yılların en popüler teknoloji ürünleri arasında bulunuyor. Öyle ki insansız hava araçlarının silahlandırılması projesi kapsamında ASİSGUARD VE TÜBİTAK SAGE işbirliğinde Songar drone’lar geliştirildi. Peki, drone’lar hangi alanlarda kullanılıyor?

    Drone’ların harikalar yarattığı alanlar

    Erdal Kaplanseren

    erdal@layka.com.tr

    Twitter: @Kaplanseren

    Kullanım amacına göre üretilen drone’lar gelişen teknoloji ile beraber büyük bir hızla hayatlarımızda yerini alıyor. Kumandalar üzerindeki LCD ekranlar sayesinde sürüş sırasında çekimler de eşzamanlı olarak görüntülenebilen drone’lar, pek çok farklı alanda kullanılabiliyor.

    Reklamcılık

    Drone’ların en yoğun kullanıldığı alanlardan biri reklamcılık.  Devrim harikası drone’lar sayesinde havadan çekilen fotoğraflar ve videolar tanıtım amacıyla kullanılıyor. Drone’lar uzaktan kontrol edilip  belirli bir bölgenin fotoğraflarını çekebiliyor.

    Taşımacılık

    Amozon başta olmak üzere e-ticaret sektöründeki birçok şirket  taşımacılık için drone’lara yatırım yapıyor. Drone, alt bölüme yerleştirilen mekanizmayla yük taşıyabiliyor. Drone’lar online alışveriş ve online yemek siparişleri için kullanılıyor.

    Yangın söndürme

    İnsansız hava araçları 50 metre yüksekliğe çıkabiliyor. Bu nedenle orman yangınlarına müdehale edilebilmesini sağlıyor. Drone’lar uzaktan kontrol edilerek haznesindeki suyu havadan boşaltıyor ve yangın söndürmeden aktif rol oynuyor.

    Arama - kurtarma çalışmaları

    Drone’lar, kamera ve manyetik dalgaları algılayabilen sensörden oluşan modül yardımıyla arama kurtarma cihazına dönüşebiliyorlar. Kamera ve sensörler her türlü drone’lara entegre edilebiliyor. Böylece boğulma vakalarında havadan tespit yapılabiliyor.

    Trafik polisi

    Kara trafiğindeki yoğunluk nedeniyle trafik polisleri her kural ihlalini tespit edemeyebiliyor. Drone’lar trafik polislerinin yerini alıyor. Öyle ki“Helikopter ve Drone ile Trafik Denetimleri” kapsamında drone ile 12.911 saat uçuş yapılarak 71.848 trafik kural ihlali tespit edildi.

    MSB'den ırkçı Yunan vekile tokat gibi cevapMSB'den yapılan açıklamada, 'AP'de kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz' denildi.
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