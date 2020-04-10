10.04.2020 - 10:56 |
Dünyanın en iyi fotoğraf çeken telefonları!
Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte akıllı telefon kameraları da bambaşka seviyelere gelmeye başladı. Bu sayede elimizi altında olan bu teknolojik cihazlarla anlık istediğimiz fotoğrafları yakalayabiliyoruz. Peki, dünyanın en iyi kameraya sahip olan akıllı telefonları neler?
Hemşire anneleri için şarkı yaptılarMALATYA'da yaşayan 10 yaşındaki Tuna ve 9 yaşındaki Mert Erdal, hemşire annelerine koronavirüs ile yürütülen mücadele kapsamında şarkı hazırladı. Annelerini mutlu eden Tuna ve Mert kardeşlerin vatandaşlara da 'evde kal' mesajı verdiği şarkıyı seslendirdikleri video sosyal medyada ilgi gördü.