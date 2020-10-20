E-İmza Nedir, Nasıl Alınır? Elektronik İmza Başvuru, Kurulum Ve Yenileme Süreçleri

E-imza, elektronik ya da sayısal imza olarak da bilinen, genel itibariyle kimlik doğrulama süreçlerinde kullanılan bir imza türü ve de elektronik veri olarak ifade edilmektedir.

E-İmza nedir, nasıl alınır?

E-imza, teknolojik imkanların geliştiği günümüzde elektronik ortamlarda doğrulanması istenen kimlik bilgilerin dahilinde gerçekleştirilen sisteme verilen addır. Yasal olarak işleyen bu süreç, e-ticaret platformlarında daha fazla tercih edilmektedir. Elektronik imzanın bir diğer önemli hususu ise kim tarafından ve hangi zaman diliminde imzalandığı kolaylıkla tespit edilebilmektedir. Bu sayede güvenilir bir teknolojik veri değeri ortaya çıkmaktadır.

E-imza üzerinden yapılan bir işlemde genellikle başka bir kişiye gönderilen kimlik bilgilerinin bütünlüğü korumaya çalışılır ve bilgiler doğrulanmak suretiyle güvence altına alınır. Elektronik imza alabilmek için öncelikle e-devlet hesabınıza giriş yapmalı ve kimlik numaranızı yazmalısınız. Daha sonra e-imza uygulamasını açarak, işlem kodunuzu girmelisiniz. Son olarak gerekli görülen diğer alanları da doldurarak, imzalama işlemini tamamlayabilirsiniz.

Elektronik imza başvuru

Elektronik imza üzerinden kimlik doğrulama sayesinde veri bütünlüğü korunmaya çalışılır. Kimlik doğrulama sürecinde, kimlik bilgileri, işlem içerisinde bulunan kişilerin katılımı ve hakkında bilgi edinimi ve daha birçok konu hakkında detaylı bilgi alımı e-imza sayesinde yapılabilmektedir. Bunun haricinde elektronik imzaya ait bir diğer özellikse, veri bütünlüğünün sağlanmaya çalışılmasıdır.

Kimlik bilgilerinin doğrulanma süreci tamamlandıktan sonra, işlem üzerinde gerçekleşebilecek her türlü eylem değişmezlik ilkesi altında toplanmaktadır. Bu da veri bütünlüğünün iki kişi ya da daha çok kişi arasında korunmasına yardımcı olur. Elektronik imza sürecinde yer alan bir diğer özellikte, inkar edememe aşamasıdır. Bu aralıkta gerçekleşen gönderim veya alım sürecinin inkar boyutuna ulaşmasının mümkün olması anlamına gelmektedir.

Elektronik imza başvurusu için ilk olarak Kamu SM'den mail hesabınıza gelen, başvuru parolası konusuna ait e-posta açılmalıdır. E-posta içerisinde yer alan bilgiler doldurulmalı ve son kez kontrol edilerek form onayla sürecine gönderilmelidir. Daha sonra onay kodu için seçtiğiniz sms sürecinin ardından başvuru süreci kolaylıkla atlanmalıdır.

E-İmza kurulum ve yenileme süreçleri

E-imza kurulum ve yenileme süreçleri belli bir işlem tutarı üzerinden gerçekleşmektedir. Yenileme başvuruları sadece Windows sürümlü teknolojik araçlarla yapılmakla birlikte, işletim sistemi üzerinden tanımlanmaktadır. Yenileme sürecinde aktif ve süresi tamamen dolmamış bir e-imza bileşenine ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun haricinde elektronik imzanın takılı olduğundan emin olmak gerekmektedir. Tüm işlemlerin ardından yeni e-imza işleminiz, birkaç gün içerisinde tarafınıza ulaştırılmak üzere kargolanacaktır.