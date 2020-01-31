Gaming İstanbul 2020 hakkında tüm detaylar!

Batuhan Dönertaş

Batuhan.Donertas@milliyet.com.tr

Gaming İstanbul 2020'de ilk gün neler yaşandı?

Dünya genelinde düzenlenen oyun fuarları arasında ilk 'a adını yazdıran ve Avrasya'da düzenlenen en büyük oyun fuarı olma özelliğini taşıyan Gaming İstanbul, bu başarısını oyun oynamayı seven kişiler tarafından düzenlendiği için her yıl devam ettiriyor. Türkiye'de düzenlenen ve bu kadar geniş kitlelelere ulan "İçinde oyun olan oyun fuarı" sloganıyla yaşayan Gaming İstanbul'un ilk gününde neler yaşandı? Fuara katılamayan oyun severler için şimdi anlatacağız.

Öncelikle Gaming İstanbul, bir çok farklı oyun ve oyun odaklı firmanın katıldığı bir etkinlik. Katlımcılar; Fifa'dan PUBG'ye, PUBG'den Just Dance'e kadar birbirinden farklı ve eğlenceli oyunları demene fırsatı buluyor. Gaming İstanbul'un ilk gününde oyun severler; genel olarak markaların ve oyun yapımcılarının düzenlediği turnuvalara ve yarışmalara katıldı.

Bu yarışma ve turnuvaların yanı sıra, birbirinden farklı yayıncı, YouTuber ve E-Spor oyuncusu da buradaydı. Yayıncılardan konu açılmışken, Omen sponsorlğunda Gaming İstanbul'a katılan Cem Bölükbaşı ve Miafitz fuarın ilk gününde en çok öne çıkan isimlerin başında geldi. F1 E-Spor oyuncusu ve ayı zamanda yarış pilotu olan Cem Bölükbaşı Omen standında yeni bir rekor denemesinde bulundu. Yeni rekorunu 38 saniyeye sığrdıran Cem Bölükbaşı, fuara katılan herkesi beklediklerini ve birbirinden güzel hediyeler dağıtacaklarını söyledi.

Miafitz ise hayranları ile fotoğraf çektirdi ve onlarla tanışma fırsatı buldu. Özellikle Miafitz'in geldiği dakikalarda yoğun bir kuyruk yaşandı. Takipçiler Miafitz ile fotoğraf çektirmek ve tanışmak için uzun süre beklemek zorunda kaldılar.

Öte yandan Gamin İstanbul'un ilk gününde öne çıkar diğer olaylar; Mount & Blade 2 Bannerlord'un olduğu TaleWorlds alanı, çeşitli cosplayler ve Monster Energy standı oldu. Dünyanın en iyi 100 oyun listesine adını yazdıran Mount & Blade ekibinin beklenen oyunu Mount & Blade 2 Bannerlord oynamak isteyen oyun severler Gaming İstanbul 2020 kapsamında buraya gelerek takımlı ölüm maçı oynayabiliyorlar. Bunun haricinde katılan markaların getirdiği cosplayerlar bir hayli dikkat çekiyor. Birçok oyun, anime, dizi ve film karakteri Gaming İstanbul 2020'de hayat buluyor.

Son olarak Monster Energy standında da artık Monster ile isim yapan Mondter kızları ile fotoğraf çektirebilirsiniz. Gaming İstanbul 2020'nin ilk gününde bir hayli etki bırakan Monster Energy, TaleWorlds ve Omen standlarına gelip sevilen yayınlıarla tanışma fırsatı ve onlarla birlijte çeşitli oyunlar oynamak için, 30 Ocak- 2 Şubat tarihleri arasında tüm oyun severleri Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Gaming İstanbul'a bekliyoruz!

GIST 2 gün : Türkiye'nin en önemli E-Spor takımları Gaming İstanbul sahnesinde!

30 Ocak Perşembe günü başlayan dünyanın sayılı fuarlarından biri olan Gaming İstanbul heyacanı 31 Ocak günü devam ediyor. Etkinliğin ikinci gününde birbirinden önemli E-Spor takımları Nimo TV sponsorluğunda Gaming İstanbul ana sahnesinde olacak.

Büyük bir hızla büyümeye devam eden E-Spor, günden güne daha çok oyunseveri kendisine çekmeyi başarıyor. Gaming İstanbul'un ikinci gününde Nimo TV'nin sponsor olduğu ana sahnede Türkiye'nin en önemli sekiz E-Spor takımı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde olacak.

Nimo TV'nin sponsorluğunda 1907 Fenerbahçe, Beşiktaş, 5 Ronin, Aurora, Dark Passage, Galakticos, İstanbul Wild Cats ve Royal Youth gibi Türkiye'nin önemli E-Spor takımları sahne alacak.

Tüm bunların yanında; Omen, TalesWorlds, Funcom, Aral, Over Game, Monster Energy, Redbull, Zacco, Maximum Gaming, Migros, Tosla, Logitech, Zio ve BAU gibi önemli markalar kendi standları altında birbirinden eğlenceli yarışmalar düzenleyerek kazananlara çeşitli hediyeler dağıtmaya devam ediyor.

Fuar ortamında birbirinden farklı cosplayler, yayıncılar ve YouTuberlar hem eğleniyor hem de hayranları ile birlikte keyifli vakit geçiriyor. Oyun oynamayı seven herkesin keyif alacağı bir fuar olan Gaming İstanbul 2 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.

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